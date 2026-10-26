Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Нидерландов

26 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Королевства Нидерландов Тома Берендсена.

Как сообщает Report, глава нашего государства с удовлетворением вспомнил свою встречу с премьер-министром Королевства Нидерландов Диком Схофом в прошлом году в Копенгагене. Он подчеркнул, что в ходе встречи был проведен обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что визит министра иностранных дел Нидерландов в нашу страну будет успешным, оценил этот визит как хорошую возможность обсудить сотрудничество в политической, дипломатической, экономической и инвестиционной сферах.

Выразив главе государства признательность за прием, Том Берендсен, в свою очередь, вспомнил встречу президента Азербайджана с премьер-министром Нидерландов. Он подчеркнул, что получил от премьер-министра очень позитивные сигналы относительно развития сотрудничества, отметил наличие хороших возможностей для расширения двусторонних отношений.

Гость поблагодарил за поддержку, оказанную при эвакуации через Азербайджан граждан Нидерландов, в том числе посла этой страны в Тегеране и сотрудников посольства, во время событий на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел Нидерландов подчеркнул, что в его стране очень высоко ценят личную роль президента Ильхама Алиева в установлении мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. Он отметил, что это очень важный вопрос как для региона, так и для Европы.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений.

Было отмечено, что нидерландские компании успешно работают в Азербайджане в различных сферах, были затронуты возможности расширения сотрудничества в области транспорта, логистики, в частности в рамках деятельности Бакинского международного морского торгового порта, а также в сельском хозяйстве и других направлениях.

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего развития торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Нидерландами, организации с этой целью взаимных визитов, в том числе визитов бизнес-делегаций.

Было подчеркнуто, что Азербайджан придает особое значение развитию сельского хозяйства и реализует масштабные государственные программы в этой области. Отмечено, что с учетом передового опыта Нидерландов в сельскохозяйственной сфере имеются благоприятные возможности для расширения двустороннего сотрудничества в этом направлении.