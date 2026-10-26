Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Нидерландов
- 26 октября, 2026
- 12:38
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26 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Королевства Нидерландов Тома Берендсена.
Как сообщает Report, глава нашего государства с удовлетворением вспомнил свою встречу с премьер-министром Королевства Нидерландов Диком Схофом в прошлом году в Копенгагене. Он подчеркнул, что в ходе встречи был проведен обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами.
Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что визит министра иностранных дел Нидерландов в нашу страну будет успешным, оценил этот визит как хорошую возможность обсудить сотрудничество в политической, дипломатической, экономической и инвестиционной сферах.
Выразив главе государства признательность за прием, Том Берендсен, в свою очередь, вспомнил встречу президента Азербайджана с премьер-министром Нидерландов. Он подчеркнул, что получил от премьер-министра очень позитивные сигналы относительно развития сотрудничества, отметил наличие хороших возможностей для расширения двусторонних отношений.
Гость поблагодарил за поддержку, оказанную при эвакуации через Азербайджан граждан Нидерландов, в том числе посла этой страны в Тегеране и сотрудников посольства, во время событий на Ближнем Востоке.
Министр иностранных дел Нидерландов подчеркнул, что в его стране очень высоко ценят личную роль президента Ильхама Алиева в установлении мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. Он отметил, что это очень важный вопрос как для региона, так и для Европы.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений.
Было отмечено, что нидерландские компании успешно работают в Азербайджане в различных сферах, были затронуты возможности расширения сотрудничества в области транспорта, логистики, в частности в рамках деятельности Бакинского международного морского торгового порта, а также в сельском хозяйстве и других направлениях.
На встрече обсуждались вопросы дальнейшего развития торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Нидерландами, организации с этой целью взаимных визитов, в том числе визитов бизнес-делегаций.
Было подчеркнуто, что Азербайджан придает особое значение развитию сельского хозяйства и реализует масштабные государственные программы в этой области. Отмечено, что с учетом передового опыта Нидерландов в сельскохозяйственной сфере имеются благоприятные возможности для расширения двустороннего сотрудничества в этом направлении.