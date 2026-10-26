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    Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Нидерландов

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 12:38
    Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Нидерландов

    26 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Королевства Нидерландов Тома Берендсена.

    Как сообщает Report, глава нашего государства с удовлетворением вспомнил свою встречу с премьер-министром Королевства Нидерландов Диком Схофом в прошлом году в Копенгагене. Он подчеркнул, что в ходе встречи был проведен обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами.

    Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что визит министра иностранных дел Нидерландов в нашу страну будет успешным, оценил этот визит как хорошую возможность обсудить сотрудничество в политической, дипломатической, экономической и инвестиционной сферах.

    Выразив главе государства признательность за прием, Том Берендсен, в свою очередь, вспомнил встречу президента Азербайджана с премьер-министром Нидерландов. Он подчеркнул, что получил от премьер-министра очень позитивные сигналы относительно развития сотрудничества, отметил наличие хороших возможностей для расширения двусторонних отношений.

    Гость поблагодарил за поддержку, оказанную при эвакуации через Азербайджан граждан Нидерландов, в том числе посла этой страны в Тегеране и сотрудников посольства, во время событий на Ближнем Востоке.

    Министр иностранных дел Нидерландов подчеркнул, что в его стране очень высоко ценят личную роль президента Ильхама Алиева в установлении мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. Он отметил, что это очень важный вопрос как для региона, так и для Европы.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений.

    Было отмечено, что нидерландские компании успешно работают в Азербайджане в различных сферах, были затронуты возможности расширения сотрудничества в области транспорта, логистики, в частности в рамках деятельности Бакинского международного морского торгового порта, а также в сельском хозяйстве и других направлениях.

    На встрече обсуждались вопросы дальнейшего развития торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Нидерландами, организации с этой целью взаимных визитов, в том числе визитов бизнес-делегаций.

    Было подчеркнуто, что Азербайджан придает особое значение развитию сельского хозяйства и реализует масштабные государственные программы в этой области. Отмечено, что с учетом передового опыта Нидерландов в сельскохозяйственной сфере имеются благоприятные возможности для расширения двустороннего сотрудничества в этом направлении.

    Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Нидерландов
    Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Нидерландов
    Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Нидерландов
    Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Нидерландов
    Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Нидерландов
    Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Нидерландов

    Ильхам Алиев Том Берендсен Азербайджано-нидерландские отношения
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    Prezident İlham Əliyev Niderlandın xarici işlər nazirini qəbul edib
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    President of Azerbaijan Ilham Aliyev receives Dutch foreign minister
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