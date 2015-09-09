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    В Азербайджане состоится открытие двух новых зданий суда

    В эксплуатацию будет сдано здание, построенное в рамках проекта Сабунчинского судебного комплекса

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане состоится открытие двух новых зданий суда. Как сообщает Report, в эксплуатацию будет сдано здание, построенное в рамках проекта Сабунчинского судебного комплекса. В этом судебной комплексе, расположенном в поселке Бакиханова, будут размещены Сабунчинский районный суд города Баку и Бакинский административно-экономический суд № 2. 

    Открытие комплекса, в котором расположены 2 судебных здания, планируется на 10 сентября. 

    Отметим, что реализация проекта Сабунчинского судебного комплекса осуществлена в рамках проекта "Модернизация системы правосудия", финансируемого правительством Азербайджана совместно со Всемирным банком, и осуществляемого министерством юстиции. Строительство судебного комплекса было начато в 2012 году. 

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