В Азербайджане сократилось число браков и разводов.

Как сообщает Report, это отражено в отчете Госкомстата, отражающем макроэкономические показатели экономического и социального развития страны.

Согласно информации, в 2025 году районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции в стране зарегистрировано 48 546 браков и 20 675 разводов.

По сравнению с 2024 годом число браков на каждые 1000 человек населения снизилось с 4,9 до 4,7, а число разводов - с 2,1 до 2.