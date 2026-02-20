Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Внутренняя политика
    • 20 февраля, 2026
    • 17:03
    В Азербайджане сократилось число браков и разводов

    В Азербайджане сократилось число браков и разводов.

    Как сообщает Report, это отражено в отчете Госкомстата, отражающем макроэкономические показатели экономического и социального развития страны.

    Согласно информации, в 2025 году районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции в стране зарегистрировано 48 546 браков и 20 675 разводов.

    По сравнению с 2024 годом число браков на каждые 1000 человек населения снизилось с 4,9 до 4,7, а число разводов - с 2,1 до 2.

