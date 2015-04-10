В Азербайджане сократился срок рассмотрения заявлений таможенными органами

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана принял решение о внесении поправки в "Правила помещения товаров под специальную таможенную процедуру переработки за рубежом".

Как сообщает Report, решение подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

Согласно решению, сократился срок рассмотрения заявлений таможенными органами. Так, заявление будет рассмотрено в течение двух рабочих дней. До настоящего времени этот срок составлял три рабочих дня.

Отметим, что решение подписано с целью обеспечения исполнения пункта 1.2 распоряжения №865 президента Азербайджана от 17 ноября 2014 года "О внесении поправок в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики".