О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане сняли некоторые карантинные ограничения

В Азербайджане сняли некоторые карантинные ограничения В Азербайджане сняты некоторые ограничения, введенные в рамках особого карантинного режима.
Внутренняя политика
11 декабря 2021 г. 11:13
В Азербайджане сняли некоторые карантинные ограничения
Али Асадов

В Азербайджане сняты некоторые ограничения, введенные в рамках особого карантинного режима.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Так, 13 декабря 2021 года в Азербайджане возобновляют работу бани.

Вход в бани будет разрешен только гражданам старше 18 лет при условии наличия сертификата о вакцинации двумя дозами прививки от COVID-19, иммунного сертификата или же сертификата о противопоказаниях к вакцинации.

Кроме того, разрешена работа объектов общественного питания с 00:00 часов 31 декабря 2021 года до 02:00 часов 1 января 2022 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan lifts several quarantine restrictions
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda xüsusi karantin rejimində bəzi məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb

Самое читаемое

Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
6 декабря 2021 г. 12:45
Лига Конференций: Завершился матч «Базель» - «Карабах»
Лига Конференций: Завершился матч «Базель» - «Карабах»
10 декабря 2021 г. 01:49
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
4 декабря 2021 г. 13:49
Чавушоглу: Ряд государств НАТО заинтересован в приобретении БПЛА Турции
Чавушоглу: Ряд государств НАТО заинтересован в приобретении БПЛА Турции
4 декабря 2021 г. 19:48
В Баку задержаны члены банды грабителей-шантажистов
ФотоВ Баку задержаны члены банды грабителей-шантажистов
6 декабря 2021 г. 17:10
Останки еще одного армянского военнослужащего найдены в Карабахе
Останки еще одного армянского военнослужащего найдены в Карабахе
4 декабря 2021 г. 23:20
 Стало известно состояние футболиста Барселоны, который потерял сознание в матче Ла Лиги
 Стало известно состояние футболиста "Барселоны", который потерял сознание в матче Ла Лиги
5 декабря 2021 г. 09:14
Испанец травмировался и намеренно снял футболку для получения дисквалификации
ВидеоИспанец травмировался и намеренно снял футболку для получения дисквалификации
6 декабря 2021 г. 22:41
«Атлетико Минейро» предложил фанатам бесплатно набить тату
Фото«Атлетико Минейро» предложил фанатам бесплатно набить тату
7 декабря 2021 г. 04:28
Президент «Сампдории» оставил свой пост после ареста
Президент «Сампдории» оставил свой пост после ареста
6 декабря 2021 г. 23:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi