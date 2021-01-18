В Азербайджане смягчается карантинный режим

Начиная с сегодняшнего дня постановление Оперативного штаба Кабинета министров о смягчении некоторых ограничений в рамках ужесточенного особого карантинного режима вступает в силу.

Начиная с сегодняшнего дня постановление Оперативного штаба Кабинета министров о смягчении некоторых ограничений в рамках ужесточенного особого карантинного режима вступает в силу.

Как сообщает Report, в связи с наблюдением определенной стабильности в динамике распространения болезни в ряде стран и Азербайджане, принято решение о смягчении некоторых ограничений в рамках ужесточенного особого карантинного режима с 00:00 18 января 2021 года.

Согласно соответствующему постановлению Кабинета Министров Азербайджанской Республики, с 00:00 18 января 2021 года:

На территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Ширван и Абшеронского района, а также в районных центрах Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаилинского районов отменяется система покидания места жительства и нахождения на основании SMS-разрешения, регистрации на портале icaze.e-gov.az и предъявления служебного удостоверения.

С 00:00 25 января 2021 года на территории страны разрешается деятельность следующих работ и услуг:

- деятельность торговых объектов (за исключением объектов общественного питания, кафе, чайных домов и обслуживание клиентов на местах и крупных торговых центров, Mall-ов);

- деятельность парикмахерских, салонов красоты и оказание косметологических услуг (в том числе обслуживание на дому у клиента или в другом месте в этих областях);

-деятельность музеев и выставочных залов;

-передвижение между городами и районами.

С 00:00 1 февраля 2021 года на территории страны возобновляется обслуживание клиентов на местах в объектах общественного питания, а также в ресторанах, кафе, чайных и других объектах с 06:00 до 00:00.

Следует строго соблюдать ограничения и требования, установленные соответствующими постановлениями Кабинета Министров Азербайджанской Республики в связи с периодом пандемии, в сферах работ и обслуживания.

С 00:00 18 января 2021 года до 00:00 25 января 2021 года для въезда-выезда на территорию городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Ширван и Абшеронского района, а также на территории районных центров Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаиллинского районов (за исключением сел и поселков) будет выдано разрешение по служебным удостоверениям, командировочным листам сотрудникам соответствующих организаций в порядке, установленном Кабинетом министров Азербайджанской Республики, въезд-выезд на отмеченные территории сотрудникам дипломатических представительств и международных организаций на основании соответствующих аккредитационных карт, а также других лиц, определенных постановлением Кабинета министров, будет разрешен на основании командировочного листа после того, как информация об этих лицах будет введена на портале icazə.e-gov.az с использованием усиленной электронной подписи работодателя.

В связи с участием в похоронах близкого родственника на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Ширван и Абшеронского района, а также районных центров Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаиллинского районов (за исключением сел и поселков) и за их пределами каждое лицо может передвигаться на основании разрешения, полученного через колл-центр "102" Службы управления дежурными частями Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

С 00:00 18 января 2021 года до 00:00 25 января 2021 года передвижение лиц, имеющих билеты на международные рейсы и рейсы внутри страны, между городами Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Ширван и Абшеронским районом, а также районами центра Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаиллинского районов (за исключением сел и поселков) и за их пределами разрешается на основании их билетов, прибытие лиц, въезжающих в страну в соответствующем порядке через государственную границу, на эти территории – на основании штампа, поставленного в их паспортах.

Ограничения на пассажирские перевозки в Бакинском метрополитене остаются в силе.

Ограничения на проезд в общественном транспорте по субботам и воскресеньям на территории всей страны, а также другие запреты будут действовать до окончания особого карантинного режима.

Следует отметить, что во время действия особого карантинного режима использование медицинских масок обязательно во всех закрытых помещениях и на открытом воздухе. Кроме того, необходимо придерживаться социальной дистанции, использовать медицинские маски и другие защитные средства.