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В Азербайджане сменились начальники полиции трех районов

В Азербайджане сменились начальники полиции трех районов В Азербайджане сменились начальники полиции трех районов.
Внутренняя политика
6 июня 2023 г. 16:17
В Азербайджане сменились начальники полиции трех районов

В Азербайджане сменились начальники полиции трех районов.

Как передает Report, соответствующим приказом министра внутренних дел Азербайджанской Республики генерал-полковника Вилаята Эйвазова начальник Геранбойского районного управления полиции полковник полиции Р.Гадиров освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Сабирабадского РУП.

Другим приказом министра начальник Гаджигабульского РУП полковник полиции М.Гусейнов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Геранбойского РУП. Начальник Агсуинского РУП полковник полиции Ф.Аббасов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Габалинского РУП.

В пресс-службе Министерства внутренних дел Report подтвердили данную информацию.

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Версия на азербайджанском языке Üç rayonun polis rəisləri dəyişdirilib

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