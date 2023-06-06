В Азербайджане сменились начальники полиции трех районов

В Азербайджане сменились начальники полиции трех районов.

В Азербайджане сменились начальники полиции трех районов.

Как передает Report, соответствующим приказом министра внутренних дел Азербайджанской Республики генерал-полковника Вилаята Эйвазова начальник Геранбойского районного управления полиции полковник полиции Р.Гадиров освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Сабирабадского РУП.

Другим приказом министра начальник Гаджигабульского РУП полковник полиции М.Гусейнов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Геранбойского РУП. Начальник Агсуинского РУП полковник полиции Ф.Аббасов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Габалинского РУП.

В пресс-службе Министерства внутренних дел Report подтвердили данную информацию.