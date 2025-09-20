Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    В Азербайджане сегодня День государственного суверенитета

    20 сентября, 2025
    В Азербайджане сегодня День государственного суверенитета

    Сегодня в Азербайджане отмечается День государственного суверенитета.

    Report напоминает, что 19 сентября 2023 года Вооруженные силы Азербайджана провели в Карабахе антитеррористические мероприятия локального характера с целью обеспечения выполнения положений трехстороннего заявления, предотвращения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода подразделений вооруженных сил Армении с территории Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, возвращающегося на освобожденные от оккупации территории, а также гражданских лиц, привлеченных к восстановительным работам, азербайджанских военнослужащих, и восстановления конституционного строя Азербайджана.

    Всего за 23 часа 43 минуты с применением высокоточного оружия из строя были выведены передовые и глубинные позиции подразделений вооруженных сил Армении, долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. В результате этого армянские сепаратисты были вынуждены "поднять белый флаг".

    20 сентября 2023 года президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к народу и объявил о восстановлении суверенитета Азербайджана в результате успешного завершения антитеррористических мероприятий, носивших локальный характер. Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев отметил, что азербайджанские солдаты и офицеры проявили высокий профессионализм и моральные качества.

    Таким образом, в результате антитеррористических мероприятий, продлившихся менее чем 24 часа, незаконно находившаяся на территории Азербайджана армянская армия была полностью разоружена и выведена из страны. В Карабахе был ликвидирован незаконный режим хунты. Кроме этого, в результате мероприятий, проведенных спецслужбами и правоохранительными органами Азербайджана, были арестованы основные руководители сепаратистов. На всей территории Азербайджана был восстановлен государственный суверенитет и конституционный строй.

    19 сентября 2024 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому 20 сентября ежегодно отмечается как День государственного суверенитета Азербайджанской Республики.

    Bu gün Azərbaycanda Dövlət Suverenliyi günüdür

