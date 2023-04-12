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В Азербайджане будет реализован пилотный проект по опреснению морской воды

В Азербайджане будет реализован пилотный проект по опреснению морской воды Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реализации пилотного проекта в области производства питьевой воды путем опреснения морской.
Внутренняя политика
12 апреля 2023 г. 17:17
В Азербайджане будет реализован пилотный проект по опреснению морской воды

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реализации пилотного проекта в области производства питьевой воды путем опреснения морской.

Как сообщает Report, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджана, в целях исполнения распоряжения президента "О дополнительных мерах по обеспечению рационального использования водных ресурсов" от 27 июля 2020 года № 2178, повышения водной безопасности страны, увеличения обеспечения населения питьевой водой и привлечения новых технологий в данную сферу, глава государства поручил реализовать пилотный проект в области производства питьевой воды путем опреснения морской воды для улучшения обеспечения водой города Баку и прилегающих к нему территорий.

Кабинету министров Азербайджана поручено принять необходимые меры для подписания "Договора купли-продажи воды" и других соглашений и представить президенту для утверждения соответствующие договоры, подписанные от имени правительства Азербайджана.

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