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В Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок

В Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок С 1 июля в Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок.
Внутренняя политика
22 июня 2021 г. 10:03
В Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок

С 1 июля в Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок.

Как сообщает Report, соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина ”О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".

Согласно изменениям, с 1 июля по меньшей мере 80 процентов работников сферы услуг, для которых требуется паспорт COVID-19, должны быть вакцинированы первой дозой вакцины от COVID-19 или иметь сертификат иммунитета против COVID-19, а с 1 августа - паспорт COVID-19.

С 1 июля 2021 года устанавливается порядок проведения праздничных мероприятий (свадеб, помолвок, дней рождения и т.д.) с соблюдением следующих требований: общее количество гостей не должно превышать 150 человек, а вместимость гостей в каждом зале должна быть определена с учетом площади помещения, где проводится праздничная церемония.

Использование средств индивидуальной защиты дыхательных путей на праздничных церемониях, организованных с участием до 50 человек, является обязательным, и для участия в этих праздничных церемониях не требуется предъявлять паспорт COVID-19.

Все гости старше 18 лет, участвующие в церемониях, организованных с участием от 50 до 150 человек, должны иметь подтверждающий документ о полной вакцинации или наличии иммунитета после выздоровления от COVID-19 (паспорт COVID-19), для этих гостей не требуется обязательное использование индивидуальных средств защиты дыхательных путей.

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Версия на английском языке Azerbaijan lifts restrictions on weddings and engagements from July 1
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda iyulun 1-dən toy və nişanlara icazə verildi

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