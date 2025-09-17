Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    В Азербайджане разработают программу психологической поддержки для наркозависимых

    Внутренняя политика
    • 17 сентября, 2025
    • 18:34
    В Азербайджане разработают программу психологической поддержки для наркозависимых

    В Азербайджане готовится программа психологической поддержки для лиц, страдающих наркотической зависимостью.

    Как сообщает Report, соответствующая инициатива предусмотрена в "Государственной программе по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2025-2030 годы".

    Документом предусмотрено, что Министерство здравоохранения в течение 2026 года подготовит и утвердит проекты программ, которые будут применяться в процессе лечения наркозависимых.

    Кроме того, планируется создание виртуального механизма поддержки: клинические психологи и врачи-наркологи будут проводить онлайн-консультации для наркозависимых, их близких и проживающих с ними лиц.

    В рамках программы предусмотрена подготовка инструкций для специалистов, их обучение и формирование рабочих групп, которые начнут функционировать в онлайн-формате.

    Министерство здравоохранения психологическая поддержка наркозависимые
    Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkənlər üçün psixoloji dəstək proqramı hazırlanacaq

    Последние новости

    19:36

    Зеленский: Первые пакеты по программе PURL для Украины включат ракеты для Patriot и Himars

    Другие страны
    19:26

    Украина обсудит с США гарантии безопасности

    Другие страны
    19:17

    Зеленский: У Украины два плана, первостепенный - это закончить войну

    Другие страны
    19:07

    Кобахидзе: Ряд стран Европы разжигают радикальные настроения в Грузии

    В регионе
    19:02

    Ведется подготовка встречи Зеленского и Трампа в Нью-Йорке

    Другие страны
    18:49
    Фото

    В Губе обнаружены человеческие останки

    Происшествия
    18:48

    Зеленский: Сумская операция российских войск провалилась

    Другие страны
    18:45
    Фото

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    18:39

    Путин обсудил с Моди подготовку визита в Индию

    Другие страны
    Лента новостей