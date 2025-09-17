В Азербайджане разработают программу психологической поддержки для наркозависимых

В Азербайджане готовится программа психологической поддержки для лиц, страдающих наркотической зависимостью.

Как сообщает Report, соответствующая инициатива предусмотрена в "Государственной программе по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2025-2030 годы".

Документом предусмотрено, что Министерство здравоохранения в течение 2026 года подготовит и утвердит проекты программ, которые будут применяться в процессе лечения наркозависимых.

Кроме того, планируется создание виртуального механизма поддержки: клинические психологи и врачи-наркологи будут проводить онлайн-консультации для наркозависимых, их близких и проживающих с ними лиц.

В рамках программы предусмотрена подготовка инструкций для специалистов, их обучение и формирование рабочих групп, которые начнут функционировать в онлайн-формате.