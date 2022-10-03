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В Азербайджане разрабатываются правила по безопасности критической информационной инфраструктуры

В Азербайджане разрабатываются правила по безопасности критической информационной инфраструктуры “В Азербайджане разрабатываются правила, связанные с безопасностью критической информационной инфраструктуры. Работа будет завершена в ближайшее время”.
Внутренняя политика
3 октября 2022 г. 11:33
В Азербайджане разрабатываются правила по безопасности критической информационной инфраструктуры

“В Азербайджане разрабатываются правила, связанные с безопасностью критической информационной инфраструктуры. Работа будет завершена в ближайшее время”.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Ильгар Мусаев на сегодняшнем саммите "Глобальная гибридная война и кибербезопасность" в Баку.

По его словам, после вступления в силу этих правил в стране будут созданы очень благоприятные условия для обеспечения безопасности этой инфраструктуры: “Лицензионные требования к новым стартапам и провайдерам ликвидируются. То есть, правила упрощаются. Государственные органы определят особые требования по безопасности. Провайдеры будут корректировать свою работу в соответствии с этими требованиями”.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda kritik informasiya infrastrukturunun təhlükəsizliyi ilə bağlı qaydalar hazırlanır

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