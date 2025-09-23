Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    В Азербайджане разрабатывается законопроект об отцовском отпуске

    Внутренняя политика
    • 23 сентября, 2025
    • 10:32
    В Азербайджане разрабатывается законопроект об отцовском отпуске

    В Азербайджане разрабатывается законопроект, предусматривающий введение оплачиваемого отцовского отпуска.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, выступая на совещании высокого уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

    Мурадова отметила значительные достижения страны в области гендерного равенства: количество сфер, где запрещен женский труд, сведено к минимуму, усовершенствована законодательная база, регулирующая бытовое насилие, детские браки и родственные союзы, отменены исключения, связанные с возрастом вступления в брак.

    По словам председателя комитета, все эти меры служат как защите прав женщин, так и укреплению связей между семьей и обществом.

    Бахар Мурадова подчеркнула, что Азербайджан остается приверженным целям гендерного равенства, развития и мира.

    Она обратила внимание на то, что глобальные усилия в этой сфере за последние 30 лет принесли важные результаты, отметив, что в Азербайджане также проводятся последовательные реформы для усиления участия женщин в образовании, здравоохранении, трудоустройстве и принятии решений.

    Бахар Мурадова Азербайджан Генассамблея ООН гендерное равенство
    Bahar Muradova: Ödənişli atalıq məzuniyyəti ilə bağlı qanun layihəsi hazırlanır
    Azerbaijan drafts bill on paid paternity leave

