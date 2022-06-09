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В Азербайджане расширен перечень льгот и освобождений от подоходного налога

В Азербайджане расширен перечень льгот и освобождений от подоходного налога Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс.
Внутренняя политика
9 июня 2022 г. 14:43
В Азербайджане расширен перечень льгот и освобождений от подоходного налога

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Как сообщает Report, поправкой расширен перечень льгот и освобождений от подоходного налога.

Так, с 1 февраля 2023 года дивиденды, дисконты (разница, возникшая в результате размещения облигаций по цене ниже номинала) и процентные доходы, выплачиваемые по акциям и облигациям, публично предлагаемым и допущенным к торгам на регулируемом рынке, освобождены от подоходного налога на 5 лет.

Поправкой в кодекс также будет введен единый механизм налогообложения процентных доходов юридических лиц.

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