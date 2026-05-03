    В Азербайджане проходит тестовый экзамен для желающих поступить на госслужбу

    Внутренняя политика
    • 03 мая, 2026
    • 12:48
    В Азербайджане проходит тестовый экзамен для желающих поступить на госслужбу

    Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит тестовый экзамен для желающих поступить на государственную службу по группам должностей категории A и B.

    Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамен продолжительностью 3 часа проводится в электронном виде в два этапа - в 10:00 и 16:00. По его завершении отведенного на сдачу экзамена времени кандидаты могут ознакомиться с результатами, которые также будут размещены на сайте центра.

    Отметим, что кандидатам, успешно сдавшим тестовый экзамен, будут выданы сертификаты сроком действия 5 лет в соответствии с должностями, входящими в подгруппы.

    Кандидаты, успешно сдавшие тестовый экзамен, для получения сертификата должны заполнить форму обращения на портале ГЭЦ с 4 по 18 мая. В целях проверки достоверности представленных кандидатом сведений к форме должны прилагаться сканированные копии следующих документов:

    - копия документа о высшем образовании;

    - копия трудовой книжки (при наличии).

    В случае невозможности проверки введенных в форму сведений и приложенных документов посредством государственных электронных информационных средств кандидат должен представить в ГЭЦ заверенные в установленном порядке копии данного документа (документов) или их оригиналы в целях идентификации в течение пяти рабочих дней.

    Апелляционная комиссия по результатам экзаменов будет работать 4–6 мая с 14:00 до 17:00 в основном административном здании ГЭЦ по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Гасана Алиева, 299.

    Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Государственная служба Тестовый экзамен
    Dövlət qulluğunda inzibati rəhbər və icraçı vəzifələrə test imtahanı keçirilir

