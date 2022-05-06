В Азербайджане сохранится нестабильная погода

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 7 мая в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, которые местами могут быть интенсивными.

Будет преобладать северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 11-14°, днем - 15-17° тепла, в Баку ночью - 11-13°, днем - 15-17° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы и осадки, в отдельных местах - ливень, возможен град, в высокогорных районах - снег. Ночью и утром будет туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем - 16-21° тепла, в горах ночью - 0-5°, днем - 5-9° тепла.