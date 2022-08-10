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В Азербайджане принятых на военный учет направят на наркологическое освидетельствование

В Азербайджане принятых на военный учет направят на наркологическое освидетельствование Внесены поправки в постановления Кабинета министров Азербайджана "Об утверждении порядка прохождения медицинского освидетельствования (медицинского осмотра) в государственном наркологическом медицинском учреждении лицами, занимающимися отдельными видами п
Внутренняя политика
10 августа 2022 г. 10:33
В Азербайджане принятых на военный учет направят на наркологическое освидетельствование

Внесены поправки в постановления Кабинета министров Азербайджана "Об утверждении порядка прохождения медицинского освидетельствования (медицинского осмотра) в государственном наркологическом медицинском учреждении лицами, занимающимися отдельными видами профессиональной деятельности и деятельностью, связанной с источником повышенной опасности", "Об утверждении прядка проверки здоровья лиц, принятых на действительную военную службу в субъекты разведывательной и контрразведывательной деятельности или проходящих службу в этих субъектах", "Об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе" и "Об утверждении случаев и порядка поступления на действительную военную службу на основании контракта".

Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

В закон Азербайджанской Республики "О наркологической службе и контроле" добавлена статья об обязательном наркологическом освидетельствовании лиц, призванных на срочную действительную военную службу в период призыва - государственными медицинскими учреждениями, в которых они состоят на учете; лиц, добровольно поступивших на военную службу до подписания контракта - медицинскими учреждениями государственных органов, с которыми они заключили контракт; лиц, добровольно поступивших непосредственно в кадровый состав до подписания приказа - медицинскими учреждениями государственных органов; военнослужащих действительной военной службы (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы) не реже одного раза в год.

Гражданин, находящийся в запасе Вооруженных сил и поставленный на первичный воинский учет, для уточнения диагноза заболевания, наряду с амбулаторным или стационарным медицинским осмотром, направляется на обязательное наркологическое освидетельствование.

Гражданин, добровольно поступивший на военную службу (службу в органах), может быть направлен на обязательное наркологическое освидетельствование для уточнения диагноза заболевания.

В порядок проверки здоровья субъектов разведывательной и контрразведывательной деятельности добавлена статья о том, что субъекты разведывательной и контрразведывательной деятельности должны проходить обязательный наркологическое освидетельствование в соответствии с соответствующим законом.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi qeydiyyata alınan vətəndaşlar icbari narkoloji müayinəyə göndəriləcək

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