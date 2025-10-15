В Азербайджане при наименовании территориальных единиц будут учитываться нормы госязыка
Внутренняя политика
- 15 октября, 2025
- 13:42
В Азербайджане при наименовании территориальных единиц будут учитываться нормы государственного языка.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О территориальном устройстве и административно-территориальном делении".
Согласно закону, присвоение названий проспектам, улицам, площадям и другим составным частям соответствующей территориальной единицы и изменение их названий будет осуществляться соответствующими органами исполнительной власти с учетом мнения населения данной территории и норм государственного языка.
