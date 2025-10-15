Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    В Азербайджане при наименовании территориальных единиц будут учитываться нормы госязыка

    Внутренняя политика
    • 15 октября, 2025
    • 13:42
    В Азербайджане при наименовании территориальных единиц будут учитываться нормы госязыка

    В Азербайджане при наименовании территориальных единиц будут учитываться нормы государственного языка.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О территориальном устройстве и административно-территориальном делении".

    Согласно закону, присвоение названий проспектам, улицам, площадям и другим составным частям соответствующей территориальной единицы и изменение их названий будет осуществляться соответствующими органами исполнительной власти с учетом мнения населения данной территории и норм государственного языка.

