В Азербайджане презентовали электронную платформу – E-Hüquqşünas

Институт права и прав человека накануне 103-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева представил общественности новую электронную платформу – сайт www.e-huquqshunas.az.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители Администрации президента, Кабинета министров, Милли Меджлиса, Верховного суда, Судебно-правового совета, Конституционного суда, Аппарата омбудсмена, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Коллегии адвокатов, а также медиаструктур.

На платформе e-huquqshunas, созданной в целях поддержки масштабных реформ, проводимых в стране в правовой сфере, размещены нормативно-правовые акты, законопроекты, нововведения в законодательстве, интервью с юристами, юридическая литература и другая информация.

На церемонии презентации участникам была представлена информация о функциональности портала, возможностях его использования и направлениях дальнейшего развития.