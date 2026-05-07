    В Азербайджане презентовали электронную платформу – E-Hüquqşünas

    • 07 мая, 2026
    • 11:18
    В Азербайджане презентовали электронную платформу – E-Hüquqşünas

    Институт права и прав человека накануне 103-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева представил общественности новую электронную платформу – сайт www.e-huquqshunas.az.

    Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители Администрации президента, Кабинета министров, Милли Меджлиса, Верховного суда, Судебно-правового совета, Конституционного суда, Аппарата омбудсмена, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Коллегии адвокатов, а также медиаструктур.

    На платформе e-huquqshunas, созданной в целях поддержки масштабных реформ, проводимых в стране в правовой сфере, размещены нормативно-правовые акты, законопроекты, нововведения в законодательстве, интервью с юристами, юридическая литература и другая информация.

    На церемонии презентации участникам была представлена информация о функциональности портала, возможностях его использования и направлениях дальнейшего развития.

    "E-Hüquqşünas" məlumat portalı təqdim edilib

