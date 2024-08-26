В Азербайджане прекратят рекламу отелей, где неправильно указана звездность

В Азербайджане в целях предотвращения обмана потребителей, а также обеспечения защиты их прав и законных интересов решено прекратить в открытом пространстве трансляцию рекламы отелей и негостиничных мест размещений, в которых неправильно указана звездност

В Азербайджане в целях предотвращения обмана потребителей, а также обеспечения защиты их прав и законных интересов решено прекратить в открытом пространстве трансляцию рекламы отелей и негостиничных мест размещений, в которых неправильно указана звездность.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместной информации Государственного рекламного агентства и Государственного агентства по туризму.

На встрече с участием руководства обоих учреждений была обсуждена деятельность в данном направлении.

Также подчеркнуто, что процесс присвоения и сертификации звездности гостиниц Баку, Абшерона и Сумгайыта Государственным агентством по туризму завершен.

Для получения разрешения на размещение рекламы в открытом пространстве владельцы отелей должны предоставить в Государственное рекламное агентство сертификаты о звездной категории.