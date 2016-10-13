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    В Азербайджане предложено запретить иностранцам совершать мусульманские религиозные обряды

    За это предусмотрен штраф в размере от 2 до 5 тыс. манатов

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане предложено запретить иностранцам или лицам без гражданства совершать обряды, относящиеся к Исламу.

    Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем совместном заседании комитета по правовой политике и государственного строя и комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Милли Меджлиса на обсуждение вынесено предложение о дополнениях к  ст. 168.1.1 Уголовного кодекса. 

    Согласно законопроекту изменений, наряду с лицами, получающими религиозное образование за границей, иностранцам или лицам без гражданства запрещается совершать мусульманские религиозные обряды. За это предусмотрен штраф в размере от 2 до 5 тыс. манатов или наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год.   

    Законопроект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.

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