В Азербайджане предложено запретить иностранцам совершать мусульманские религиозные обряды

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане предложено запретить иностранцам или лицам без гражданства совершать обряды, относящиеся к Исламу.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем совместном заседании комитета по правовой политике и государственного строя и комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Милли Меджлиса на обсуждение вынесено предложение о дополнениях к ст. 168.1.1 Уголовного кодекса.

Согласно законопроекту изменений, наряду с лицами, получающими религиозное образование за границей, иностранцам или лицам без гражданства запрещается совершать мусульманские религиозные обряды. За это предусмотрен штраф в размере от 2 до 5 тыс. манатов или наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год.

Законопроект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.