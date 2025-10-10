Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 Саммит глав государств СНГ
    В Азербайджане предложено создать Академию тюркологии

    Внутренняя политика
    • 10 октября, 2025
    • 12:13
    В Азербайджане предложено создать Академию тюркологии

    Депутат Хикмет Бабаоглу предложил создать в Азербайджане Академию тюркологии.

    Как сообщает Report, с подобным предложением парламентарий выступил на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

    По его мнению, академию можно создать в 2026 году при участии и поддержке членов Организации тюркских государств (ОТГ).

    "Здесь могут проводиться важные исследования, связанные с развитием общего языка всех народов, входящих в финно-угорскую семью", - сказал он.

    В свою очередь, депутат Васиф Гафаров заявил, что для будущего развития ОТГ важно создание общей системы обороны и безопасности: "С этой целью формирование в будущем Тюркского оборонного альянса и создание единой системы военного планирования имеет большое значение".

    Он также отметил, что на фоне возрастающих киберугроз в современный период создание Тюркского общего центра кибербезопасности будет способствовать обеспечению информационного суверенитета.

    Кроме того, парламентарий предлагает создание Медиа-платформы тюркского мира: "Считаю, что эта инициатива объединит тюркские государства в медийной сфере вокруг единой информационной стратегии".

