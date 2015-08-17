​В Азербайджане предлагается ввести ответственность для интернет-клубов по вопросу контроля за детьми

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ "Интернет-клубы - это места, где дети чаще всего остаются без контроля". Об этом заявил Report заведующий сектором "Проблемы интернетоведения" Института информационных технологий НАНА Расим Махмудов.

По его словам, дети ищут места, где могли бы остаться без родительского контроля и чаще всего таким местом является интернет-клуб: "Сейчас отсутствие контроля над детьми в интернет-клубах является одной из серьезных проблем. Интернет-клубы заинтересованы в увеличении количества клиентов, поэтому не намерены вносить какие-то запреты. Конечно, порой полиция осуществляет контроль, делается устное предупреждение. Однако этот вопрос должен найти свое решение на законодательном уровне. Необходимо ввести ответственность для интернет-клубов по вопросу контроля за детьми".