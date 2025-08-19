В Азербайджане предлагается ввести ограничения на съемки на Аллее шехидов

Необходимо разработать более конкретные и строгие правила, регулирующие проведение съемок и другие мероприятия на Аллее шехидов в Азербайджане.

Об этом Report сказала член комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией депутат Сабина Салманова.

По ее словам, она планирует выдвинуть новые законодательные инициативы по этому вопросу в ходе осенней сессии Милли Меджлиса.



"Считаю необходимым законодательно определить правила поведения в местах, имеющих общественное значение, таких как могилы шехидов, религиозные и исторические памятники, мемориальные комплексы и другие объекты национального значения. Также необходимо предусмотреть административную и уголовную ответственность за нарушение этих правил. В то же время, должны быть введены ограничения на видео- и фотосъемку в этих местах. За исключением случаев, связанных с посещениями, особыми днями и другими важными мероприятиями, не следует разрешать съемки, которые служат личным интересам. Также должны быть введены определенные ограничения на одежду при посещении Аллеи шехидов", - сказала депутат.

Салманова подчеркнула, что азербайджанский народ исторически относится с глубоким уважением к своим шехидам и героям:

"Память о героях, отдавших свои жизни за свободу, независимость и территориальную целостность нашей страны, является одним из основополагающих элементов нашей национальной идентичности и патриотизма. Аллея шехидов для нас священное место, отражающее национальную память нашего народа".

Отметим, что в отношении трех иностранцев, снявших неэтичные видеоролики на Аллее шехидов в Баку и распространивших их в соцсетях, возбуждено уголовное дело по статье 245 (оскорбление могилы) УК АР. Все трое задержаны и привлечены к следствию.