​В Азербайджане повышена заработная плата военнослужащих

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Повышены ежемесячные должностные оклады военнослужащих и не являющихся государственными служащими гражданских работников министерства обороны Азербайджана.

Как сообщает Report, 19 января президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Распоряжение подписано с целью усиления социальной защиты военнослужащих и не являющихся государственными служащими гражданских работников министерства обороны Азербайджана.

Согласно распоряжению, с 1 февраля ежемесячные должностные (тарифные) оклады военнослужащих и не являющихся государственными служащими гражданских работников министерства обороны Азербайджанской Республики в среднем повышены на 10 процентов.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.