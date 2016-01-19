​В Азербайджане повышена заработная плата военнослужащих

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Повышены ежемесячные должностные оклады военнослужащих и не являющихся государственными служащими гражданских работников министерства обороны Азербайджана.
Как сообщает Report, 19 января президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Распоряжение подписано с целью усиления социальной защиты военнослужащих и не являющихся государственными служащими гражданских работников министерства обороны Азербайджана.
Согласно распоряжению, с 1 февраля ежемесячные должностные (тарифные) оклады военнослужащих и не являющихся государственными служащими гражданских работников министерства обороны Азербайджанской Республики в среднем повышены на 10 процентов.
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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