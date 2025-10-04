Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    В Азербайджане повышена заработная плата работников домов малютки

    Внутренняя политика
    • 04 октября, 2025
    • 11:48
    В Азербайджане повышена заработная плата работников домов малютки

    Повышена заработная плата работников домов малютки, подведомственных Министерству здравоохранения.

    Как сообщает Report, в связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение.

    Согласно распоряжению, к тарифным (должностным) окладам работников домов малютки, подведомственных Министерству здравоохранения, определенным Единой тарифной сеткой, применены коэффициенты повышения в 1,5 - 3 раза.

    Распоряжение применяется с 1 августа 2025 года.

    Ильхам Алиев распоряжение дома малютки
    Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan körpələr evinin işçilərinin əməkhaqları artırılıb

    Последние новости

    12:10

    Израиль вновь нанес удар по Газе

    Другие страны
    12:04

    В управлении МБА и "Азер-Тюрк Банка" произведены изменения

    Финансы
    11:52

    Президентские стипендии получат 102 студента, поступившие в вузы в этом году

    Наука и образование
    11:51
    Фото

    9 азербайджанских дзюдоистов прошли в финал III Игр СНГ

    Индивидуальные
    11:49

    Кобахидзе уверен в победе "Грузинской мечты" на муниципальных выборах

    В регионе
    11:48

    В Азербайджане повышена заработная плата работников домов малютки

    Внутренняя политика
    11:45

    Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции

    Бизнес
    11:33

    Число погибших при обрушении здания школы-интерната в Индонезии возросло до 14

    Другие страны
    11:27

    ЦБА: Инфраструктурные проекты на освобожденных территориях увеличили долю строительства в ВВП

    Финансы
    Лента новостей