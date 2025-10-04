В Азербайджане повышена заработная плата работников домов малютки
Внутренняя политика
- 04 октября, 2025
- 11:48
Повышена заработная плата работников домов малютки, подведомственных Министерству здравоохранения.
Как сообщает Report, в связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение.
Согласно распоряжению, к тарифным (должностным) окладам работников домов малютки, подведомственных Министерству здравоохранения, определенным Единой тарифной сеткой, применены коэффициенты повышения в 1,5 - 3 раза.
Распоряжение применяется с 1 августа 2025 года.
