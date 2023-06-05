В Азербайджане повышаются штрафы за отказ от медосвидетельствования на определение состояния опьянения

В Азербайджане увеличиваются штрафы за отказ от медицинского освидетельствования на определение состояния опьянения.
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Согласно предлагаемой поправке в пункты 2 и 3 статьи 333 вышеуказанного Кодекса, за отказ от медицинского освидетельствования предусматривается штраф в размере от 500 до 700 манатов либо административный арест сроком от 15 суток до одного месяца, в зависимости от обстоятельств дела и с учетом личности совершившего проступок. В обоих случаях предлагается ограничивать право управления транспортным средством сроком на два года.
Нынешняя редакция статьи предусматривает нижний предел штрафа в размере 400 манатов.