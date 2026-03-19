В Азербайджане подписаны указы о зарплатах в госсекторе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 марта подписал ряд указов, направленных на регулирование заработной платы в государственном секторе.

Как сообщает Report, документы распространяются на сотрудников публичных юридических лиц, созданных от имени государства и финансируемых из госбюджета, работников Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, а также других госорганов, действующих в центрах "ASAN xidmət".

Кроме того, указы касаются членов Центральной избирательной комиссии, сотрудников органов прокуратуры, руководителей ряда государственных органов и их заместителей, а также государственных служащих, занимающих административные и вспомогательные должности.

Отмечается, что в рамках последних реформ по совершенствованию системы оплаты труда на госслужбе предусматривается отмена механизма премирования.

Соответствующие изменения нашли отражение в законе "О государственной службе" и других нормативных актах, принятых Милли Меджлисом.

Согласно новому подходу, премии, выплачиваемые за счет государственного бюджета, полностью отменяются. Это касается как коллективных, так и индивидуальных выплат. В дальнейшем система оплаты труда будет строиться на более единой и прозрачной основе.