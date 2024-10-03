В Азербайджане планируют расширить полномочия Комиссии по борьбе с коррупцией

18:53

В Азербайджане планируется создание рабочих групп для эффективной деятельности Комиссии по борьбе с коррупцией.

Как сообщает Report, в связи с этим предложены изменения в законы Азербайджанской Республики "Об утверждении Внутреннего устава Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", "О Конституционном суде" и "Об утверждении Положения Комиссии по борьбе с коррупцией Азербайджанской Республики".

Изменения в Закон "Об утверждении Положения Комиссии по борьбе с коррупцией" нацелены на более детальную регламентацию ее деятельности. В связи с этим предлагается включить в закон новые статьи, направленные на расширения прав и полномочий Комиссии, порядка назначения ее членов, определения их полномочий и срока деятельности, создание рабочих групп для организации работы, а также условия досрочного прекращения полномочий членов Комиссии.