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В Азербайджане планируют расширить полномочия Комиссии по борьбе с коррупцией

В Азербайджане планируют расширить полномочия Комиссии по борьбе с коррупцией 18:53
Внутренняя политика
3 октября 2024 г. 19:09
В Азербайджане планируют расширить полномочия Комиссии по борьбе с коррупцией

В Азербайджане планируется создание рабочих групп для эффективной деятельности Комиссии по борьбе с коррупцией.

Как сообщает Report, в связи с этим предложены изменения в законы Азербайджанской Республики "Об утверждении Внутреннего устава Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", "О Конституционном суде" и "Об утверждении Положения Комиссии по борьбе с коррупцией Азербайджанской Республики".

Изменения в Закон "Об утверждении Положения Комиссии по борьбе с коррупцией" нацелены на более детальную регламентацию ее деятельности. В связи с этим предлагается включить в закон новые статьи, направленные на расширения прав и полномочий Комиссии, порядка назначения ее членов, определения их полномочий и срока деятельности, создание рабочих групп для организации работы, а также условия досрочного прекращения полномочий членов Комиссии.

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Версия на азербайджанском языке Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyanın işinin təşkili üçün işçi qruplar yaradılacaq

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