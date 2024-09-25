В Азербайджане планируется учредить адвокатское бюро "ULBS"

19:53

Состоялось очередное заседание Президиума Коллегии адвокатов (ARVK).

Как сообщает Report, выступивший на заседании председатель Коллегии Анар Багиров проинформировал о текущей деятельности Президиума.

На заседании присягу принял один кандидат в адвокаты, рассмотрены обращения четырех адвокатов о восстановлении их деятельности и им вручены удостоверения.

Кроме этого, обсуждены вопросы, связанные с предоставлением ордерной марки Нахичеванской Коллегии и учреждении Адвокатского бюро ULBS.

Президиум также принял решение применить дисциплинарные взыскания: обращение в суд для исключения двух адвокатов из ARVK, выговор двум, одно замечание и предупреждение двум адвокатам.