    В Азербайджане отметят 900-летний юбилей Аджеми Нахчывани

    Внутренняя политика
    • 30 декабря, 2025
    • 16:21
    В Азербайджане отметят 900-летний юбилей Аджеми Нахчывани

    В Азербайджане отметят 900-летний юбилей выдающегося средневекового азербайджанского архитектора Аджеми Нахчывани.

    Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Əcəmi Naxçıvaninin 900 illiyi qeyd olunacaq
    Azerbaijan to mark 900th anniversary of Ajami Nakhchivani

