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В Азербайджане отметят 90-летний юбилей Максуда Ибрагимбекова

В Азербайджане отметят 90-летний юбилей Максуда Ибрагимбекова Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 90-летия видного представителя азербайджанской литературы, народного писателя, лауреата государственной премии, известного общественного деятеля Максуда Мамедибрагим оглу Ибрагимбеко
Внутренняя политика
13 февраля 2025 г. 15:31
В Азербайджане отметят 90-летний юбилей Максуда Ибрагимбекова

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 90-летия выдающегося представителя азербайджанской литературы, народного писателя Максуда Ибрагимбекова.

Как сообщает Report, согласно документу, Максуд Ибрагимбеков внес посильный вклад в развитие азербайджанской литературы.

Министерству культуры Азербайджанской Республики с учетом предложений Союза писателей должно подготовить и реализовать план мероприятий. Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

Народный писатель, лауреат Государственной премии, известный общественный деятель Максуд Мамедибрагим оглу Ибрагимбеков родился 11 мая 1935  года.

Он был одним из мастеров слова, сыгравших значительную роль в обогащении азербайджанской художественной мысли своей многогранной деятельностью в качестве прозаика с ярким талантом.

Ибрагимбеков принимал активное участие в формировании нового литературного процесса в 60-х годах прошлого века, создал полноценные и красочные образы, глубоко раскрывая характер своих героев в ценных образцах прозы. Он также внес важный вклад в развитие азербайджанского кинематографа как драматург, киносценарист и режиссер.

За свою литературную и общественную деятельность был удостоен таких орденов, как Трудового Красного Знамени (СССР), "Шохрат" (Азербайджан), "Истиглал" (Азербайджан), "Шараф" (Азербайджан), "Дружбы" (Россия), "Звезда Содружества" (СНГ), Папы Римского, "Славы и чести" (РПЦ). В 2012 году Максуд Ибрагимбеков был номинирован на Нобелевскую премию в области литературы.

Он скончался 22 марта 2016 года в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Maqsud İbrahimbəyovun 90 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

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