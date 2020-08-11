В Азербайджане отметят 100-летие Ахмедийи Джебраилова

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение опроведении 100-летия Ахмедийи Джебраилова.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летия Ахмедийи Джебраилова.

Как сообщает Report, в сентябре 2020 года исполняется 100 лет со дня рождения храброго сына азербайджанского народа, видного представителя антифашистского Движения сопротивления в период Второй мировой войны, легендарного партизана Ахмедийи Микаил оглу Джебраилова.

Как отважный сын азербайджанского народа, которому принадлежат большие заслуги в спасении человечества от страшной фашистской угрозы в ХХ веке и достижении победы над нацизмом, Ахмедийя Джебраилов прошел славный боевой путь. С началом войны в 1941 году Ахмедийя Джебраилов добровольно ушел на фронт для защиты страны, а впоследствии активно участвовал во французском Движении сопротивления. Беспримерная отвага Ахмедийи Джебраилова в многочисленных проведенных им с высоким умением разведывательных операциях получила достойную оценку. Память нашего соотечественника, награжденного орденами и медалями Французского государства, также увековечена в числе участников Движения сопротивления. Сын Ахмедийи Джебраилова Микаил Джебраилов, отдавший жизнь в боях за суверенитет и территориальную целостность нашей Родины и возвысившийся на вершину шехидства, является одним из первых Национальных героев Азербайджана.

Храбрость Ахмедии Джебраилова, достойно продемонстрировавшего далеко за пределами Азербайджана героические традиции нашего народа, является ярким символом самоотверженности, наглядным примером подвига и отваги для мужественных солдат азербайджанской армии, способных в любой момент освободить наши оккупированные земли.

В целях обеспечения проведения 100-й годовщины со дня рождения отважного сына азербайджанского народа Ахмедийи Джебраилова Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики совместно с Министерством обороны Азербайджанской Республики, Министерством культуры Азербайджанской Республики и Министерством образования Азербайджанской Республики поручено подготовить и осуществить план мероприятий в связи со 100-летним юбилеем легендарного партизана Ахмедийи Джебраилова.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.