В Азербайджане отмечают День памяти
- 27 сентября, 2025
- 00:00
Минуло пять лет с начала Отечественной войны Азербайджана.
Report напоминает, что 27 сентября 2020 года Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начала контрнаступательную операцию по всей линии фронта с целью предотвращения военных провокаций, подавления боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности азербайджанского гражданского населения.
Таким образом, в тот день в ответ на очередные масштабные провокации Армении, нанесение ударов по позициям Азербайджанской Армии и населенным пунктам, началась операция, впоследствии получившая название "Железный кулак", которая стала Отечественной войной.
В период 44-дневной Отечественной войны президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев регулярно выступал с обращениями к народу. Эти обращения воодушевляли азербайджанский народ, объединили его в единый кулак, оказали сильное влияние на ход войны и ее исход. Каждое обращение главы государства становилось предисловием к очередным победам.
Уже с первого обращения - 27 сентября 2020 года президент Азербайджана настроил все общество на достижение окончательной Победы.
8 ноября президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в своем обращении к гражданам объявил о том, что Шуша освобождена от оккупации. С ее освобождением Армении пришлось смириться с поражением и она была вынуждена подписать акт о капитуляции.
10 ноября 2020 года было подписано "Заявление президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации".
Таким образом, азербайджанские земли, которые военные формирования Армении постепенно захватывали в течение 4 лет и удерживали под оккупацией около 30 лет, возводили здесь мощные военные укрепления, заграждения, оборонительные линии, были освобождены за 44 дня. Территориальная целостность Азербайджанской Республики была восстановлена, армяно-азербайджанский конфликт стал частью истории.
Часть взятой в качестве трофея техники армянской армии была продемонстрирована 10 декабря 2020 года на военном параде в Баку, она также экспонируется в Парке военных трофеев, открытом в Баку в апреле 2021 года.
За минувшие пять лет государственный суверенитет и конституционный строй Азербайджана был восстановлен на всей территории страны. В настоящее время на освобожденных территориях проводятся строительно-восстановительные работы, обеспечивается возвращение людей на родные земли.
27 сентября в Азербайджане ежегодно отмечается как День памяти согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года в знак глубокого уважения к военнослужащим, героически сражавшимся в Отечественной войне и отдавшим свои жизни во имя защиты территориальной целостности нашей страны.
В этот день предусмотрены мероприятия по всей стране, память шехидов будет почтена и за пределами Азербайджана.
Как и в предыдущие годы, в День памяти шехиды будут с глубоким почтением поминаться в действующих в Азербайджане храмах - мечетях, церквях, синагогах, будут произнесены молитвы за упокой их душ.
В 12:00 по всей территории Азербайджана светлая память шехидов будет почтена минутой молчания.
Хронология освобождения от оккупации населенных пунктов и высот во время Отечественной войны:
|№
|ДАТА
|РАЙОН
|НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТЫ
|1.
|27.09.2020
|Физули
|Гараханбейли
|2.
|27.09.2020
|Физули
|Гервенд
|3.
|27.09.2020
|Физули
|село Горадиз
|4.
|27.09.2020
|Джебраил
|Беюк Марджанлы
|5.
|27.09.2020
|Джебраил
|Нюзгяр
|6.
|27.09.2020
|Кяльбаджар
|высота Муровдаг
|7.
|03.10.2020
|Джебраил
|Мехдили
|8.
|03.10.2020
|Джебраил
|Чахырлы
|9.
|03.10.2020
|Джебраил
|Ашагы Маралъян
|10.
|03.10.2020
|Джебраил
|Шейбей
|11.
|03.10.2020
|Джебраил
|Гуйджаг
|12.
|03.10.2020
|Физули
|Ашагы Абдуррахманлы
|13.
|03.10.2020
|Тертер
|Суговушан
|14.
|03.10.2020
|Тертер
|Талыш
|15.
|04.10.2020
|Джебраил
|г.Джебраил
|16.
|04.10.2020
|Джебраил
|Шукюрбейли
|17.
|04.10.2020
|Джебраил
|Черекен
|18.
|04.10.2020
|Джебраил
|Дашкесан
|19.
|04.10.2020
|Джебраил
|Хоровлу
|20.
|04.10.2020
|Джебраил
|Махмудлу (село)
|21.
|04.10.2020
|Джебраил
|Джафарабад
|22.
|04.10.2020
|Джебраил
|Юхары Маралъян
|23.
|04.10.2020
|Джебраил
|Дежел
|24.
|04.10.2020
|Джебраил
|Кархулу
|25.
|05.10.2020
|Джебраил
|Шихалыагалы
|26.
|05.10.2020
|Джебраил
|Сарыджаллы
|27.
|05.10.2020
|Джебраил
|Мезре
|28.
|09.10.2020
|Джебраил
|Гышлаг
|29.
|09.10.2020
|Тертер
|Чайлы
|30.
|09.10.2020
|Джебраил
|Гараджаллы
|31.
|09.10.2020
|Джебраил
|Эфендиляр
|32.
|09.10.2020
|Джебраил
|Сулейманлы
|33.
|09.10.2020
|Физули
|Юхары Гюзлек
|34.
|09.10.2020
|Физули
|Горазыллы
|35.
|09.10.2020
|Ходжавенд
|пос.Гадрут
|36.
|09.10.2020
|Ходжавенд
|Сор
|37.
|14.10.2020
|Физули
|Гарадаглы
|38.
|14.10.2020
|Физули
|Хатынбулаг
|39.
|14.10.2020
|Физули
|Гаракёллу
|40.
|14.10.2020
|Ходжавенд
|Булутан
|41.
|14.10.2020
|Ходжавенд
|Меликджанлы
|42.
|14.10.2020
|Ходжавенд
|Гырмызыгая
|43.
|14.10.2020
|Ходжавенд
|Дагдёшу
|44.
|14.10.2020
|Ходжавенд
|Тагасер
|45.
|15.10.2020
|Физули
|Арыш
|46.
|15.10.2020
|Джебраил
|Дошуллу
|47.
|15.10.2020
|Ходжавенд
|Эдишя
|48.
|15.10.2020
|Ходжавенд
|Дюдюкчю
|49.
|15.10.2020
|Ходжавенд
|Эдилли
|50.
|15.10.2020
|Ходжавенд
|Чирагуз
|51.
|16.10.2020
|Ходжавенд
|Хырманджиг
|52.
|16.10.2020
|Ходжавенд
|Агбулаг
|53.
|16.10.2020
|Ходжавенд
|Ахуллу
|54.
|17.10.2020
|Физули
|г.Физули
|55.
|17.10.2020
|Физули
|Гочахмедли
|56.
|17.10.2020
|Физули
|Джуварлы
|57.
|17.10.2020
|Физули
|Пирахмедли
|58.
|17.10.2020
|Физули
|Мусабейли
|59.
|17.10.2020
|Физули
|Чимен
|60.
|17.10.2020
|Физули
|Ишиглы
|61.
|17.10.2020
|Физули
|Делели
|62.
|18.10.2020
|Джебраил
|Гаджилы
|63.
|18.10.2020
|Джебраил
|Гаджи Исаглы
|64.
|18.10.2020
|Джебраил
|пос.Худаферин
|65.
|19.10.2020
|Джебраил
|Солтанлы
|66.
|19.10.2020
|Джебраил
|Эмирварлы
|67.
|19.10.2020
|Джебраил
|Машанлы
|68.
|19.10.2020
|Джебраил
|Хасанлы
|69.
|19.10.2020
|Джебраил
|Алыкейхалы
|70.
|19.10.2020
|Джебраил
|Гумлаг
|71.
|19.10.2020
|Джебраил
|Гейерчин Вейселли
|72.
|19.10.2020
|Джебраил
|Ниязгулулар
|73.
|19.10.2020
|Джебраил
|Кечел Мамедли
|74.
|19.10.2020
|Джебраил
|Шахвелли
|75.
|19.10.2020
|Джебраил
|Исаглы
|76.
|20.10.2020
|Физули
|Дердчинар
|77.
|20.10.2020
|Физули
|Кюрдлер
|78.
|20.10.2020
|Физули
|Юхары Абдуррахманлы
|79.
|20.10.2020
|Физули
|Гаргабазар
|80.
|20.10.2020
|Физули
|Ашагы Вейселли
|81.
|20.10.2020
|Физули
|Юхары Айбасанлы
|82.
|20.10.2020
|Джебраил
|Сафарша
|83.
|20.10.2020
|Джебраил
|Гасангайды
|84.
|20.10.2020
|Джебраил
|Фуганлы
|85.
|20.10.2020
|Джебраил
|Имамбагы
|86.
|20.10.2020
|Джебраил
|Даш Вейселли
|87.
|20.10.2020
|Джебраил
|Агтепе
|88.
|20.10.2020
|Джебраил
|Ярахмедли
|89.
|20.10.2020
|Ходжавенд
|Агджакенд
|90.
|20.10.2020
|Ходжавенд
|Мюлкюдере
|91.
|20.10.2020
|Ходжавенд
|Дашбаши
|92.
|20.10.2020
|Ходжавенд
|Гюнешли
|93.
|20.10.2020
|Ходжавенд
|Чинарлы
|94.
|20.10.2020
|Зангилан
|г.Зангилан
|95.
|20.10.2020
|Зангилан
|Хавалы
|96.
|20.10.2020
|Зангилан
|Мамедбейли
|97.
|20.10.2020
|Зангилан
|пос.Хакари
|98.
|20.10.2020
|Зангилан
|Шерифан
|99.
|20.10.2020
|Зангилан
|Муганлы
|100.
|21.10.2020
|Физули
|Геджегезлю
|101.
|21.10.2020
|Физули
|Ашагы Сейидахмедли
|102.
|21.10.2020
|Физули
|Зяргяр
|103.
|21.10.2020
|Джебраил
|Бальянд
|104.
|21.10.2020
|Джебраил
|Папы
|105.
|21.10.2020
|Джебраил
|Тулус
|106.
|21.10.2020
|Джебраил
|Тинли
|107.
|21.10.2020
|Зангилан
|пос.Миндживан
|108.
|21.10.2020
|Зангилан
|Бабайлы
|109.
|21.10.2020
|Зангилан
|Агалы III
|110.
|21.10.2020
|Зангилан
|Сарыл
|111.
|21.10.2020
|Зангилан
|Хумарлы
|112.
|21.10.2020
|Зангилан
|Гаджаллы
|113.
|21.10.2020
|Зангилан
|Хурама
|114.
|21.10.2020
|Зангилан
|Джахангирбейли
|115.
|21.10.2020
|Зангилан
|Турабад
|116.
|21.10.2020
|Зангилан
|Ичери Мюшлан
|117.
|21.10.2020
|Зангилан
|Гыраг Мюшлан
|118.
|21.10.2020
|Зангилан
|Меликли
|119.
|21.10.2020
|Зангилан
|Удгюн
|120.
|21.10.2020
|Зангилан
|Бахарлы
|121.
|22.10.2020
|Физули
|Моллавели
|122.
|22.10.2020
|Физули
|Юхары Рафадинли
|123.
|22.10.2020
|Физули
|Ашагы Рафадинли
|124.
|22.10.2020
|Джебраил
|Сирик
|125.
|22.10.2020
|Джебраил
|Шихлар
|126.
|22.10.2020
|Джебраил
|Месталыбейли
|127.
|22.10.2020
|Джебраил
|Дерзили
|128.
|22.10.2020
|Зангилан
|Коллугышлаг
|129.
|22.10.2020
|Зангилан
|Малаткешин
|130.
|22.10.2020
|Зангилан
|Зангилан (село)
|131.
|22.10.2020
|Зангилан
|Генлик
|132.
|22.10.2020
|Зангилан
|Велигулубейли
|133.
|22.10.2020
|Зангилан
|Гарадере
|134.
|22.10.2020
|Зангилан
|Чопедере
|135.
|22.10.2020
|Зангилан
|Татар
|136.
|22.10.2020
|Зангилан
|Тири
|137.
|22.10.2020
|Зангилан
|Эмирханлы
|138.
|22.10.2020
|Зангилан
|Гаргулу
|139.
|22.10.2020
|Зангилан
|Бартаз (село)
|140.
|22.10.2020
|Зангилан
|Деллекли
|141.
|22.10.2020
|Зангилан
|пос.Агбенд
|142.
|23.10.2020
|Ходжавенд
|Доланлар
|143.
|23.10.2020
|Ходжавенд
|Буньядлы
|144.
|23.10.2020
|Джебраил
|Даг Тумас
|145.
|23.10.2020
|Джебраил
|Нюсюс
|146.
|23.10.2020
|Джебраил
|пос.Халафли
|147.
|23.10.2020
|Джебраил
|Минбашилы
|148.
|23.10.2020
|Зангилан
|Венедли
|149.
|23.10.2020
|Зангилан
|Мирзагасанли
|150.
|23.10.2020
|Губадлы
|Зиланлы
|151.
|23.10.2020
|Губадлы
|Кюрд Махрузлу
|152.
|23.10.2020
|Губадлы
|Муганлы
|153.
|23.10.2020
|Губадлы
|Алагуршаг
|154.
|25.10.2020
|Зангилан
|Биринджи Алыбейли
|155.
|25.10.2020
|Зангилан
|Икинджи Алыбейли
|156.
|25.10.2020
|Зангилан
|Ребенд
|157.
|25.10.2020
|Зангилан
|Еникенд
|158.
|25.10.2020
|Джебраил
|Говшудлу
|159.
|25.10.2020
|Джебраил
|Софулу
|160.
|25.10.2020
|Джебраил
|Даг Машанлы
|161.
|25.10.2020
|Джебраил
|Кюрдлер
|162.
|25.10.2020
|Джебраил
|Ховуслу
|163.
|25.10.2020
|Губадлы
|Падар
|164.
|25.10.2020
|Губадлы
|Эфендиляр
|165.
|25.10.2020
|Губадлы
|Юсифбейли
|166.
|25.10.2020
|Губадлы
|Чайтумас
|167.
|25.10.2020
|Губадлы
|Ханлыг
|168.
|25.10.2020
|Губадлы
|Сарыятаг
|169.
|25.10.2020
|Губадлы
|Моллабюрхан
|170.
|25.10.2020
|Губадлы
|г.Губадлы
|171.
|26.10.2020
|Джебраил
|Челебиляр
|172.
|28.10.2020
|Зангилан
|Агалы I
|173.
|28.10.2020
|Зангилан
|Агалы II
|174.
|28.10.2020
|Зангилан
|Зернели
|175.
|28.10.2020
|Физули
|Мандылы
|176.
|28.10.2020
|Джебраил
|Газанземи
|177.
|28.10.2020
|Джебраил
|Ханагабулаг
|178.
|28.10.2020
|Джебраил
|Чуллу
|179.
|28.10.2020
|Джебраил
|Гушчулар
|180.
|28.10.2020
|Джебраил
|Гараагадж
|181.
|28.10.2020
|Губадлы
|Гияслы
|182.
|28.10.2020
|Губадлы
|Эбилджа
|183.
|28.10.2020
|Губадлы
|Гилиджан
|184.
|30.10.2020
|Джебраил
|Худавердили
|185.
|30.10.2020
|Джебраил
|Гурбантепе
|186.
|30.10.2020
|Джебраил
|Шахвеледли
|187.
|30.10.2020
|Джебраил
|Хубъярлы
|188.
|30.10.2020
|Зангилан
|Аладин
|189.
|30.10.2020
|Зангилан
|Вежнели
|190.
|30.10.2020
|Губадлы
|Кавдадыг
|191.
|30.10.2020
|Губадлы
|Мемер
|192.
|30.10.2020
|Губадлы
|Моллалы
|193.
|02.11.2020
|Джебраил
|Чапанд
|194.
|02.11.2020
|Джебраил
|Гошабулаг
|195.
|02.11.2020
|Зангилан
|Дере Гилетаг
|196.
|02.11.2020
|Зангилан
|Беюк Гилетаг
|197.
|02.11.2020
|Губадлы
|Ишиглы
|198.
|02.11.2020
|Губадлы
|Мурадханлы
|199.
|02.11.2020
|Губадлы
|Миланлы
|200.
|04.11.2020
|Джебраил
|Мирек
|201.
|04.11.2020
|Джебраил
|Кавдар
|202.
|04.11.2020
|Зангилан
|Мешедиисмаиллы
|203.
|04.11.2020
|Зангилан
|Шафибейли
|204.
|04.11.2020
|Губадлы
|Башарат
|205.
|04.11.2020
|Губадлы
|Гаракишилер
|206.
|04.11.2020
|Губадлы
|Гараджаллы
|207.
|07.11.2020
|Физули
|Юхары Вейселли
|208.
|07.11.2020
|Физули
|Юхары Сейидахмедли
|209.
|07.11.2020
|Физули
|Горган
|210.
|07.11.2020
|Физули
|Махмудлу III
|211.
|07.11.2020
|Физули
|Гаджар
|212.
|07.11.2020
|Физули
|Диваналылар
|213.
|07.11.2020
|Джебраил
|Юхары Мезре
|214.
|07.11.2020
|Джебраил
|Янархадж
|215.
|07.11.2020
|Губадлы
|Газьян
|216.
|07.11.2020
|Губадлы
|Баласолтанлы
|217.
|07.11.2020
|Губадлы
|Марданлы
|218.
|07.11.2020
|Зангилан
|Бешдели
|219.
|07.11.2020
|Ходжалы
|Гарабулаг
|220.
|07.11.2020
|Ходжалы
|Бахарлы
|221.
|07.11.2020
|Ходжавенд
|Атагут
|222.
|07.11.2020
|Ходжавенд
|Хюнерли
|223.
|08.11.2020
|Шуша
|г.Шуша
|224.
|09.11.2020
|Физули
|Гобу Дилагарда
|225.
|09.11.2020
|Физули
|Ял Пирахмедли
|226.
|09.11.2020
|Физули
|Юхары Яглывенд
|227.
|09.11.2020
|Физули
|Дилагарда
|228.
|09.11.2020
|Физули
|Сейидмахмудлу
|229.
|09.11.2020
|Физули
|Алескерли
|230.
|09.11.2020
|Физули
|Ашагы Гюзлек
|231.
|09.11.2020
|Физули
|Говшатлы
|232.
|09.11.2020
|Физули
|Мирзаджамаллы
|233.
|09.11.2020
|Физули
|Шекерджик
|234.
|09.11.2020
|Физули
|Мердинли
|235.
|09.11.2020
|Физули
|Шихлы
|236.
|09.11.2020
|Физули
|Гарамамедли
|237.
|09.11.2020
|Физули
|Довлетъярлы
|238.
|09.11.2020
|Физули
|Гусейнбейли
|239.
|09.11.2020
|Физули
|Сараджыг
|240.
|09.11.2020
|Ходжалы
|Демирчиляр
|241.
|09.11.2020
|Ходжалы
|Чанагчи
|242.
|09.11.2020
|Ходжалы
|Медеткенд
|243.
|09.11.2020
|Ходжалы
|Сыгнаг
|244.
|09.11.2020
|Шуша
|Дашалты
|245.
|09.11.2020
|Ходжавенд
|Сусанлыг
|246.
|09.11.2020
|Ходжавенд
|Бина
|247.
|09.11.2020
|Ходжавенд
|Туг
|248.
|09.11.2020
|Ходжавенд
|Агдам
|249.
|09.11.2020
|Ходжавенд
|Азых
|250.
|09.11.2020
|Ходжавенд
|Беюк Таглар
|251.
|09.11.2020
|Ходжавенд
|Салакетин
|252.
|09.11.2020
|Ходжавенд
|Зогалбулаг
|253.
|09.11.2020
|Ходжавенд
|Аракюл
|254.
|09.11.2020
|Ходжавенд
|Тагаверд
|255.
|09.11.2020
|Ходжавенд
|Зерданашен
|256.
|09.11.2020
|Ходжавенд
|Шехер
|257.
|09.11.2020
|Джебраил
|Гусейналылар
|258.
|09.11.2020
|Джебраил
|Сёюдлю
|259.
|09.11.2020
|Джебраил
|Ашагы Сирик
|260.
|09.11.2020
|Джебраил
|Галаджиг
|261.
|09.11.2020
|Джебраил
|Молла Гасанли
|262.
|09.11.2020
|Джебраил
|Аскерханлы
|263.
|09.11.2020
|Джебраил
|Юхары Нюсюс
|264.
|09.11.2020
|Джебраил
|Ашиг Меликли
|265.
|09.11.2020
|Джебраил
|Нифталылар
|266.
|09.11.2020
|Джебраил
|Герер
|267.
|09.11.2020
|Губадлы
|Юхары Моллу
|268.
|09.11.2020
|Губадлы
|Ашагы Моллу
|269.
|09.11.2020
|Губадлы
|Ходжик
|270.
|09.11.2020
|Губадлы
|Гараиманлы
|271.
|09.11.2020
|Губадлы
|Хендек
|272.
|09.11.2020
|Губадлы
|Хамзали
|273.
|09.11.2020
|Губадлы
|Махрузлу
|274.
|09.11.2020
|Губадлы
|Хал
|275.
|09.11.2020
|Губадлы
|Баллыгая
|276.
|09.11.2020
|Губадлы
|Улашлы
|277.
|09.11.2020
|Губадлы
|Тинли
|278.
|09.11.2020
|Губадлы
|Ходжахан
|279.
|09.11.2020
|Губадлы
|Боюнэкер
|280.
|09.11.2020
|Губадлы
|Гарагоюнлу
|281.
|09.11.2020
|Губадлы
|Черели
|282.
|09.11.2020
|Зангилан
|Кечикли
|283.
|09.11.2020
|Зангилан
|Ордекли
|284.
|09.11.2020
|Зангилан
|Собу
|285.
|09.11.2020
|Зангилан
|Гарагез
|286.
|09.11.2020
|Зангилан
|Искендербейли
|287.
|09.11.2020
|Зангилан
|пос.Бартаз
|288.
|09.11.2020
|Зангилан
|Бартаз (2300 м)
|289.
|09.11.2020
|Зангилан
|Сыгырт (1370 м)
|290.
|09.11.2020
|Зангилан
|Шукюратаз (2000 м)
|291.
|09.11.2020
|Лачын
|Гюлебирд
|292.
|09.11.2020
|Лачын
|Сафиян
|293.
|09.11.2020
|Лачын
|Тюрклер
|294.
|20.11.2020
|Агдам
|Агдам
|295.
|25.11.2020
|Кяльбаджар
|Кяльбаджар
|296.
|01.12.2020
|Лачын
|Лачын