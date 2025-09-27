Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    В Азербайджане отмечают День памяти

    27 сентября, 2025
    • 00:00
    В Азербайджане отмечают День памяти

    Минуло пять лет с начала Отечественной войны Азербайджана.

    Report напоминает, что 27 сентября 2020 года Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начала контрнаступательную операцию по всей линии фронта с целью предотвращения военных провокаций, подавления боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности азербайджанского гражданского населения.

    Таким образом, в тот день в ответ на очередные масштабные провокации Армении, нанесение ударов по позициям Азербайджанской Армии и населенным пунктам, началась операция, впоследствии получившая название "Железный кулак", которая стала Отечественной войной.

    В период 44-дневной Отечественной войны президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев регулярно выступал с обращениями к народу. Эти обращения воодушевляли азербайджанский народ, объединили его в единый кулак, оказали сильное влияние на ход войны и ее исход. Каждое обращение главы государства становилось предисловием к очередным победам.

    Уже с первого обращения - 27 сентября 2020 года президент Азербайджана настроил все общество на достижение окончательной Победы.

    8 ноября президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в своем обращении к гражданам объявил о том, что Шуша освобождена от оккупации. С ее освобождением Армении пришлось смириться с поражением и она была вынуждена подписать акт о капитуляции.

    10 ноября 2020 года было подписано "Заявление президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации".

    Таким образом, азербайджанские земли, которые военные формирования Армении постепенно захватывали в течение 4 лет и удерживали под оккупацией около 30 лет, возводили здесь мощные военные укрепления, заграждения, оборонительные линии, были освобождены за 44 дня. Территориальная целостность Азербайджанской Республики была восстановлена, армяно-азербайджанский конфликт стал частью истории.

    Часть взятой в качестве трофея техники армянской армии была продемонстрирована 10 декабря 2020 года на военном параде в Баку, она также экспонируется в Парке военных трофеев, открытом в Баку в апреле 2021 года.

    За минувшие пять лет государственный суверенитет и конституционный строй Азербайджана был восстановлен на всей территории страны. В настоящее время на освобожденных территориях проводятся строительно-восстановительные работы, обеспечивается возвращение людей на родные земли.

    27 сентября в Азербайджане ежегодно отмечается как День памяти согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года в знак глубокого уважения к военнослужащим, героически сражавшимся в Отечественной войне и отдавшим свои жизни во имя защиты территориальной целостности нашей страны.

    В этот день предусмотрены мероприятия по всей стране, память шехидов будет почтена и за пределами Азербайджана.

    Как и в предыдущие годы, в День памяти шехиды будут с глубоким почтением поминаться в действующих в Азербайджане храмах - мечетях, церквях, синагогах, будут произнесены молитвы за упокой их душ.

    В 12:00 по всей территории Азербайджана светлая память шехидов будет почтена минутой молчания.

    Хронология освобождения от оккупации населенных пунктов и высот во время Отечественной войны:

    ДАТА РАЙОН НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТЫ
    1. 27.09.2020 Физули Гараханбейли
    2. 27.09.2020 Физули Гервенд
    3. 27.09.2020 Физули село Горадиз
    4. 27.09.2020 Джебраил Беюк Марджанлы
    5. 27.09.2020 Джебраил Нюзгяр
    6. 27.09.2020 Кяльбаджар высота Муровдаг
    7. 03.10.2020 Джебраил Мехдили
    8. 03.10.2020 Джебраил Чахырлы
    9. 03.10.2020 Джебраил Ашагы Маралъян
    10. 03.10.2020 Джебраил Шейбей
    11. 03.10.2020 Джебраил Гуйджаг
    12. 03.10.2020 Физули Ашагы Абдуррахманлы
    13. 03.10.2020 Тертер Суговушан
    14. 03.10.2020 Тертер Талыш
    15. 04.10.2020 Джебраил г.Джебраил
    16. 04.10.2020 Джебраил Шукюрбейли
    17. 04.10.2020 Джебраил Черекен
    18. 04.10.2020 Джебраил Дашкесан
    19. 04.10.2020 Джебраил Хоровлу
    20. 04.10.2020 Джебраил Махмудлу (село)
    21. 04.10.2020 Джебраил Джафарабад
    22. 04.10.2020 Джебраил Юхары Маралъян
    23. 04.10.2020 Джебраил Дежел
    24. 04.10.2020 Джебраил Кархулу
    25. 05.10.2020 Джебраил Шихалыагалы
    26. 05.10.2020 Джебраил Сарыджаллы
    27. 05.10.2020 Джебраил Мезре
    28. 09.10.2020 Джебраил Гышлаг
    29. 09.10.2020 Тертер Чайлы
    30. 09.10.2020 Джебраил Гараджаллы
    31. 09.10.2020 Джебраил Эфендиляр
    32. 09.10.2020 Джебраил Сулейманлы
    33. 09.10.2020 Физули Юхары Гюзлек
    34. 09.10.2020 Физули Горазыллы
    35. 09.10.2020 Ходжавенд пос.Гадрут
    36. 09.10.2020 Ходжавенд Сор
    37. 14.10.2020 Физули Гарадаглы
    38. 14.10.2020 Физули Хатынбулаг
    39. 14.10.2020 Физули Гаракёллу
    40. 14.10.2020 Ходжавенд Булутан
    41. 14.10.2020 Ходжавенд Меликджанлы
    42. 14.10.2020 Ходжавенд Гырмызыгая
    43. 14.10.2020 Ходжавенд Дагдёшу
    44. 14.10.2020 Ходжавенд Тагасер
    45. 15.10.2020 Физули Арыш
    46. 15.10.2020 Джебраил Дошуллу
    47. 15.10.2020 Ходжавенд Эдишя
    48. 15.10.2020 Ходжавенд Дюдюкчю
    49. 15.10.2020 Ходжавенд Эдилли
    50. 15.10.2020 Ходжавенд Чирагуз
    51. 16.10.2020 Ходжавенд Хырманджиг
    52. 16.10.2020 Ходжавенд Агбулаг
    53. 16.10.2020 Ходжавенд Ахуллу
    54. 17.10.2020 Физули г.Физули
    55. 17.10.2020 Физули Гочахмедли
    56. 17.10.2020 Физули Джуварлы
    57. 17.10.2020 Физули Пирахмедли
    58. 17.10.2020 Физули Мусабейли
    59. 17.10.2020 Физули Чимен
    60. 17.10.2020 Физули Ишиглы
    61. 17.10.2020 Физули Делели
    62. 18.10.2020 Джебраил Гаджилы
    63. 18.10.2020 Джебраил Гаджи Исаглы
    64. 18.10.2020 Джебраил пос.Худаферин
    65. 19.10.2020 Джебраил Солтанлы
    66. 19.10.2020 Джебраил Эмирварлы
    67. 19.10.2020 Джебраил Машанлы
    68. 19.10.2020 Джебраил Хасанлы
    69. 19.10.2020 Джебраил Алыкейхалы
    70. 19.10.2020 Джебраил Гумлаг
    71. 19.10.2020 Джебраил Гейерчин Вейселли
    72. 19.10.2020 Джебраил Ниязгулулар
    73. 19.10.2020 Джебраил Кечел Мамедли
    74. 19.10.2020 Джебраил Шахвелли
    75. 19.10.2020 Джебраил Исаглы
    76. 20.10.2020 Физули Дердчинар
    77. 20.10.2020 Физули Кюрдлер
    78. 20.10.2020 Физули Юхары Абдуррахманлы
    79. 20.10.2020 Физули Гаргабазар
    80. 20.10.2020 Физули Ашагы Вейселли
    81. 20.10.2020 Физули Юхары Айбасанлы
    82. 20.10.2020 Джебраил Сафарша
    83. 20.10.2020 Джебраил Гасангайды
    84. 20.10.2020 Джебраил Фуганлы
    85. 20.10.2020 Джебраил Имамбагы
    86. 20.10.2020 Джебраил Даш Вейселли
    87. 20.10.2020 Джебраил Агтепе
    88. 20.10.2020 Джебраил Ярахмедли
    89. 20.10.2020 Ходжавенд Агджакенд
    90. 20.10.2020 Ходжавенд Мюлкюдере
    91. 20.10.2020 Ходжавенд Дашбаши
    92. 20.10.2020 Ходжавенд Гюнешли
    93. 20.10.2020 Ходжавенд Чинарлы
    94. 20.10.2020 Зангилан г.Зангилан
    95. 20.10.2020 Зангилан Хавалы
    96. 20.10.2020 Зангилан Мамедбейли
    97. 20.10.2020 Зангилан пос.Хакари
    98. 20.10.2020 Зангилан Шерифан
    99. 20.10.2020 Зангилан Муганлы
    100. 21.10.2020 Физули Геджегезлю
    101. 21.10.2020 Физули Ашагы Сейидахмедли
    102. 21.10.2020 Физули Зяргяр
    103. 21.10.2020 Джебраил Бальянд
    104. 21.10.2020 Джебраил Папы
    105. 21.10.2020 Джебраил Тулус
    106. 21.10.2020 Джебраил Тинли
    107. 21.10.2020 Зангилан пос.Миндживан
    108. 21.10.2020 Зангилан Бабайлы
    109. 21.10.2020 Зангилан Агалы III
    110. 21.10.2020 Зангилан Сарыл
    111. 21.10.2020 Зангилан Хумарлы
    112. 21.10.2020 Зангилан Гаджаллы
    113. 21.10.2020 Зангилан Хурама
    114. 21.10.2020 Зангилан Джахангирбейли
    115. 21.10.2020 Зангилан Турабад
    116. 21.10.2020 Зангилан Ичери Мюшлан
    117. 21.10.2020 Зангилан Гыраг Мюшлан
    118. 21.10.2020 Зангилан Меликли
    119. 21.10.2020 Зангилан Удгюн
    120. 21.10.2020 Зангилан Бахарлы
    121. 22.10.2020 Физули Моллавели
    122. 22.10.2020 Физули Юхары Рафадинли
    123. 22.10.2020 Физули Ашагы Рафадинли
    124. 22.10.2020 Джебраил Сирик
    125. 22.10.2020 Джебраил Шихлар
    126. 22.10.2020 Джебраил Месталыбейли
    127. 22.10.2020 Джебраил Дерзили
    128. 22.10.2020 Зангилан Коллугышлаг
    129. 22.10.2020 Зангилан Малаткешин
    130. 22.10.2020 Зангилан Зангилан (село)
    131. 22.10.2020 Зангилан Генлик
    132. 22.10.2020 Зангилан Велигулубейли
    133. 22.10.2020 Зангилан Гарадере
    134. 22.10.2020 Зангилан Чопедере
    135. 22.10.2020 Зангилан Татар
    136. 22.10.2020 Зангилан Тири
    137. 22.10.2020 Зангилан Эмирханлы
    138. 22.10.2020 Зангилан Гаргулу
    139. 22.10.2020 Зангилан Бартаз (село)
    140. 22.10.2020 Зангилан Деллекли
    141. 22.10.2020 Зангилан пос.Агбенд
    142. 23.10.2020 Ходжавенд Доланлар
    143. 23.10.2020 Ходжавенд Буньядлы
    144. 23.10.2020 Джебраил Даг Тумас
    145. 23.10.2020 Джебраил Нюсюс
    146. 23.10.2020 Джебраил пос.Халафли
    147. 23.10.2020 Джебраил Минбашилы
    148. 23.10.2020 Зангилан Венедли
    149. 23.10.2020 Зангилан Мирзагасанли
    150. 23.10.2020 Губадлы Зиланлы
    151. 23.10.2020 Губадлы Кюрд Махрузлу
    152. 23.10.2020 Губадлы Муганлы
    153. 23.10.2020 Губадлы Алагуршаг
    154. 25.10.2020 Зангилан Биринджи Алыбейли
    155. 25.10.2020 Зангилан Икинджи Алыбейли
    156. 25.10.2020 Зангилан Ребенд
    157. 25.10.2020 Зангилан Еникенд
    158. 25.10.2020 Джебраил Говшудлу
    159. 25.10.2020 Джебраил Софулу
    160. 25.10.2020 Джебраил Даг Машанлы
    161. 25.10.2020 Джебраил Кюрдлер
    162. 25.10.2020 Джебраил Ховуслу
    163. 25.10.2020 Губадлы Падар
    164. 25.10.2020 Губадлы Эфендиляр
    165. 25.10.2020 Губадлы Юсифбейли
    166. 25.10.2020 Губадлы Чайтумас
    167. 25.10.2020 Губадлы Ханлыг
    168. 25.10.2020 Губадлы Сарыятаг
    169. 25.10.2020 Губадлы Моллабюрхан
    170. 25.10.2020 Губадлы г.Губадлы
    171. 26.10.2020 Джебраил Челебиляр
    172. 28.10.2020 Зангилан Агалы I
    173. 28.10.2020 Зангилан Агалы II
    174. 28.10.2020 Зангилан Зернели
    175. 28.10.2020 Физули Мандылы
    176. 28.10.2020 Джебраил Газанземи
    177. 28.10.2020 Джебраил Ханагабулаг
    178. 28.10.2020 Джебраил Чуллу
    179. 28.10.2020 Джебраил Гушчулар
    180. 28.10.2020 Джебраил Гараагадж
    181. 28.10.2020 Губадлы Гияслы
    182. 28.10.2020 Губадлы Эбилджа
    183. 28.10.2020 Губадлы Гилиджан
    184. 30.10.2020 Джебраил Худавердили
    185. 30.10.2020 Джебраил Гурбантепе
    186. 30.10.2020 Джебраил Шахвеледли
    187. 30.10.2020 Джебраил Хубъярлы
    188. 30.10.2020 Зангилан Аладин
    189. 30.10.2020 Зангилан Вежнели
    190. 30.10.2020 Губадлы Кавдадыг
    191. 30.10.2020 Губадлы Мемер
    192. 30.10.2020 Губадлы Моллалы
    193. 02.11.2020 Джебраил Чапанд
    194. 02.11.2020 Джебраил Гошабулаг
    195. 02.11.2020 Зангилан Дере Гилетаг
    196. 02.11.2020 Зангилан Беюк Гилетаг
    197. 02.11.2020 Губадлы Ишиглы
    198. 02.11.2020 Губадлы Мурадханлы
    199. 02.11.2020 Губадлы Миланлы
    200. 04.11.2020 Джебраил Мирек
    201. 04.11.2020 Джебраил Кавдар
    202. 04.11.2020 Зангилан Мешедиисмаиллы
    203. 04.11.2020 Зангилан Шафибейли
    204. 04.11.2020 Губадлы Башарат
    205. 04.11.2020 Губадлы Гаракишилер
    206. 04.11.2020 Губадлы Гараджаллы
    207. 07.11.2020 Физули Юхары Вейселли
    208. 07.11.2020 Физули Юхары Сейидахмедли
    209. 07.11.2020 Физули Горган
    210. 07.11.2020 Физули Махмудлу III
    211. 07.11.2020 Физули Гаджар
    212. 07.11.2020 Физули Диваналылар
    213. 07.11.2020 Джебраил Юхары Мезре
    214. 07.11.2020 Джебраил Янархадж
    215. 07.11.2020 Губадлы Газьян
    216. 07.11.2020 Губадлы Баласолтанлы
    217. 07.11.2020 Губадлы Марданлы
    218. 07.11.2020 Зангилан Бешдели
    219. 07.11.2020 Ходжалы Гарабулаг
    220. 07.11.2020 Ходжалы Бахарлы
    221. 07.11.2020 Ходжавенд Атагут
    222. 07.11.2020 Ходжавенд Хюнерли
    223. 08.11.2020 Шуша г.Шуша
    224. 09.11.2020 Физули Гобу Дилагарда
    225. 09.11.2020 Физули Ял Пирахмедли
    226. 09.11.2020 Физули Юхары Яглывенд
    227. 09.11.2020 Физули Дилагарда
    228. 09.11.2020 Физули Сейидмахмудлу
    229. 09.11.2020 Физули Алескерли
    230. 09.11.2020 Физули Ашагы Гюзлек
    231. 09.11.2020 Физули Говшатлы
    232. 09.11.2020 Физули Мирзаджамаллы
    233. 09.11.2020 Физули Шекерджик
    234. 09.11.2020 Физули Мердинли
    235. 09.11.2020 Физули Шихлы
    236. 09.11.2020 Физули Гарамамедли
    237. 09.11.2020 Физули Довлетъярлы
    238. 09.11.2020 Физули Гусейнбейли
    239. 09.11.2020 Физули Сараджыг
    240. 09.11.2020 Ходжалы Демирчиляр
    241. 09.11.2020 Ходжалы Чанагчи
    242. 09.11.2020 Ходжалы Медеткенд
    243. 09.11.2020 Ходжалы Сыгнаг
    244. 09.11.2020 Шуша Дашалты
    245. 09.11.2020 Ходжавенд Сусанлыг
    246. 09.11.2020 Ходжавенд Бина
    247. 09.11.2020 Ходжавенд Туг
    248. 09.11.2020 Ходжавенд Агдам
    249. 09.11.2020 Ходжавенд Азых
    250. 09.11.2020 Ходжавенд Беюк Таглар
    251. 09.11.2020 Ходжавенд Салакетин
    252. 09.11.2020 Ходжавенд Зогалбулаг
    253. 09.11.2020 Ходжавенд Аракюл
    254. 09.11.2020 Ходжавенд Тагаверд
    255. 09.11.2020 Ходжавенд Зерданашен
    256. 09.11.2020 Ходжавенд Шехер
    257. 09.11.2020 Джебраил Гусейналылар
    258. 09.11.2020 Джебраил Сёюдлю
    259. 09.11.2020 Джебраил Ашагы Сирик
    260. 09.11.2020 Джебраил Галаджиг
    261. 09.11.2020 Джебраил Молла Гасанли
    262. 09.11.2020 Джебраил Аскерханлы
    263. 09.11.2020 Джебраил Юхары Нюсюс
    264. 09.11.2020 Джебраил Ашиг Меликли
    265. 09.11.2020 Джебраил Нифталылар
    266. 09.11.2020 Джебраил Герер
    267. 09.11.2020 Губадлы Юхары Моллу
    268. 09.11.2020 Губадлы Ашагы Моллу
    269. 09.11.2020 Губадлы Ходжик
    270. 09.11.2020 Губадлы Гараиманлы
    271. 09.11.2020 Губадлы Хендек
    272. 09.11.2020 Губадлы Хамзали
    273. 09.11.2020 Губадлы Махрузлу
    274. 09.11.2020 Губадлы Хал
    275. 09.11.2020 Губадлы Баллыгая
    276. 09.11.2020 Губадлы Улашлы
    277. 09.11.2020 Губадлы Тинли
    278. 09.11.2020 Губадлы Ходжахан
    279. 09.11.2020 Губадлы Боюнэкер
    280. 09.11.2020 Губадлы Гарагоюнлу
    281. 09.11.2020 Губадлы Черели
    282. 09.11.2020 Зангилан Кечикли
    283. 09.11.2020 Зангилан Ордекли
    284. 09.11.2020 Зангилан Собу
    285. 09.11.2020 Зангилан Гарагез
    286. 09.11.2020 Зангилан Искендербейли
    287. 09.11.2020 Зангилан пос.Бартаз
    288. 09.11.2020 Зангилан Бартаз (2300 м)
    289. 09.11.2020 Зангилан Сыгырт (1370 м)
    290. 09.11.2020 Зангилан Шукюратаз (2000 м)
    291. 09.11.2020 Лачын Гюлебирд
    292. 09.11.2020 Лачын Сафиян
    293. 09.11.2020 Лачын Тюрклер
    294. 20.11.2020 Агдам Агдам
    295. 25.11.2020 Кяльбаджар Кяльбаджар
    296. 01.12.2020 Лачын Лачын
