В Азербайджане отмечают День памяти

Минуло пять лет с начала Отечественной войны Азербайджана.

Report напоминает, что 27 сентября 2020 года Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начала контрнаступательную операцию по всей линии фронта с целью предотвращения военных провокаций, подавления боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности азербайджанского гражданского населения.

Таким образом, в тот день в ответ на очередные масштабные провокации Армении, нанесение ударов по позициям Азербайджанской Армии и населенным пунктам, началась операция, впоследствии получившая название "Железный кулак", которая стала Отечественной войной.

В период 44-дневной Отечественной войны президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев регулярно выступал с обращениями к народу. Эти обращения воодушевляли азербайджанский народ, объединили его в единый кулак, оказали сильное влияние на ход войны и ее исход. Каждое обращение главы государства становилось предисловием к очередным победам.

Уже с первого обращения - 27 сентября 2020 года президент Азербайджана настроил все общество на достижение окончательной Победы.

8 ноября президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в своем обращении к гражданам объявил о том, что Шуша освобождена от оккупации. С ее освобождением Армении пришлось смириться с поражением и она была вынуждена подписать акт о капитуляции.

10 ноября 2020 года было подписано "Заявление президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации".

Таким образом, азербайджанские земли, которые военные формирования Армении постепенно захватывали в течение 4 лет и удерживали под оккупацией около 30 лет, возводили здесь мощные военные укрепления, заграждения, оборонительные линии, были освобождены за 44 дня. Территориальная целостность Азербайджанской Республики была восстановлена, армяно-азербайджанский конфликт стал частью истории.

Часть взятой в качестве трофея техники армянской армии была продемонстрирована 10 декабря 2020 года на военном параде в Баку, она также экспонируется в Парке военных трофеев, открытом в Баку в апреле 2021 года.

За минувшие пять лет государственный суверенитет и конституционный строй Азербайджана был восстановлен на всей территории страны. В настоящее время на освобожденных территориях проводятся строительно-восстановительные работы, обеспечивается возвращение людей на родные земли.

27 сентября в Азербайджане ежегодно отмечается как День памяти согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года в знак глубокого уважения к военнослужащим, героически сражавшимся в Отечественной войне и отдавшим свои жизни во имя защиты территориальной целостности нашей страны.

В этот день предусмотрены мероприятия по всей стране, память шехидов будет почтена и за пределами Азербайджана.

Как и в предыдущие годы, в День памяти шехиды будут с глубоким почтением поминаться в действующих в Азербайджане храмах - мечетях, церквях, синагогах, будут произнесены молитвы за упокой их душ.

В 12:00 по всей территории Азербайджана светлая память шехидов будет почтена минутой молчания.

Хронология освобождения от оккупации населенных пунктов и высот во время Отечественной войны: