    Azərbaycanda Anım Günüdür

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2025
    • 00:00
    Azərbaycanda Anım Günüdür

    Bu gün Vətən müharibəsinin başlamasından 5 il ötür.

    "Report" xatırladır ki, 2020-ci ilin sentyabrın 27-də Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında rəşadətli Azərbaycan Ordusu Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi təxribatlarının, döyüş aktivliyinin qarşısını almaq, mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə bütün cəbhəboyu əks-hücum əməliyyatlarına başlayıb.

    Belə ki, həmin gün Ermənistanın növbəti irimiqyaslı təxribatlarına, Azərbaycan Ordusunun mövqelərinə və mülki yaşayış məntəqələrinə atəş zərbələri endirməsinə cavab olaraq əks-hücum əməliyyatı başlayıb, sonradan "Dəmir yumruq" adını alan bu əməliyyat Vətən müharibəsinə çevrilib.

    44 günlük Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev xalqa müntəzəm müraciətlər etdi. Bu müraciətlər Azərbaycan xalqını ayağa qaldırdı, onu yumruq kimi sıx birləşdirdi, müharibənin gedişatına və taleyinə güclü təsir göstərdi. Hər bir müraciət növbəti qələbələrin müqəddiməsinə çevrildi.

    Azərbaycan Prezidenti 2020-ci il sentyabrın 27-də xalqa etdiyi ilk müraciətində bütün cəmiyyəti qəti qələbəyə köklədi.

    Noyabrın 8-də Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev xalqa müraciətində Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunduğunu elan etdi. Bundan sonra Ermənistan məğlubiyyəti ilə barışdı və kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur oldu.

    Noyabrın 10-da "Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının baş naziri və Rusiya Federasiyasının Prezidentinin Bəyanatı" imzalandı.

    Beləliklə, Ermənistan hərbi birləşmələrinin 4 il ərzində tədricən işğal etdiyi və 30 ilə yaxın dövr ərzində işğalda saxlayaraq ərazisində güclü hərbi istehkamlar, maneələr, müdafiə xətləri qurduğu Azərbaycan torpaqları 44 gün ərzində azad edildi. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü bərpa olundu, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi tarixə çevrildi.

    Ermənistan ordusundan qənimət kimi götürülmüş texnikaların bir hissəsi 2020-ci il dekabrın 10-da Bakıda hərbi paradda nümayiş etdirilib, onlar həmçinin 2021-ci ilin aprelində Bakıda açılmış Hərbi Qənimətlər Parkında sərgilənir.

    Azərbaycanın bütün ərazilərində dövlət suverenliyi və Konstitusiya quruluşu bərpa edildi. Hazırda azad olunmuş ərazilərdə bərpa və yenidənqurma işləri aparılır, eləcə də insanların öz yurdlarına qayıdışı təmin edilir.

    Prezident İlham Əliyevin 2 dekabr 2020-ci il Sərəncamına əsasən, Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş əsgər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiram əlaməti olaraq hər il sentyabrın 27-si Azərbaycanda Anım Günü kimi qeyd edilir.

    Anım Günü ilə əlaqədar mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti strukturları ölkə miqyasında bir sıra tədbirlər təşkil edəcək, eləcə də ölkəmizin xaricində anım mərasimləri keçiriləcək.

    Ötən illərdə olduğu kimi, bu il də Anım Günündə şəhidlərimiz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini məbədlərdə - məscidlərdə, kilsələrdə, sinaqoqlarda dərin ehtiramla yad olunacaq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş Vətən övladlarının ruhuna dualar oxunacaq.

    Saat 12:00-da ölkə ərazisində şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad ediləcək.

    Vətən müharibəsi dövründə yaşayış məntəqələrinin və yüksəkliklərin işğaldan azad edilmə xronologiyası:

    TARİX RAYON YAŞAYIŞ MƏNTƏQƏSİ
    1. 27.09.2020 Füzuli Qaraxanbəyli
    2. 27.09.2020 Füzuli Qərvənd
    3. 27.09.2020 Füzuli Horadiz kəndi
    4. 27.09.2020 Cəbrayıl Böyük Mərcanlı
    5. 27.09.2020 Cəbrayıl Nüzgar
    6. 27.09.2020 Kəlbəcər Murovdağ zirvəsi
    7. 03.10.2020 Cəbrayıl Mehdili
    8. 03.10.2020 Cəbrayıl Çaxırlı
    9. 03.10.2020 Cəbrayıl Aşağı Maralyan
    10. 03.10.2020 Cəbrayıl Şəybəy
    11. 03.10.2020 Cəbrayıl Quycaq
    12. 03.10.2020 Füzuli Aşağı Əbdürrəhmanlı
    13. 03.10.2020 Tərtər Suqovuşan
    14. 03.10.2020 Tərtər Talış
    15. 04.10.2020 Cəbrayıl Cəbrayıl ş.
    16. 04.10.2020 Cəbrayıl Şükürbəyli
    17. 04.10.2020 Cəbrayıl Çərəkən
    18. 04.10.2020 Cəbrayıl Daşkəsən
    19. 04.10.2020 Cəbrayıl Horovlu
    20. 04.10.2020 Cəbrayıl Mahmudlu (kənd)
    21. 04.10.2020 Cəbrayıl Cəfərabad
    22. 04.10.2020 Cəbrayıl Yuxarı Maralyan
    23. 04.10.2020 Cəbrayıl Dəjəl
    24. 04.10.2020 Cəbrayıl Karxulu
    25. 05.10.2020 Cəbrayıl Şıxalıağalı
    26. 05.10.2020 Cəbrayıl Sarıcallı
    27. 05.10.2020 Cəbrayıl Məzrə
    28. 09.10.2020 Cəbrayıl Qışlaq
    29. 09.10.2020 Tərtər Çaylı
    30. 09.10.2020 Cəbrayıl Qaracallı
    31. 09.10.2020 Cəbrayıl Əfəndilər
    32. 09.10.2020 Cəbrayıl Süleymanlı
    33. 09.10.2020 Füzuli Yuxarı Güzlək
    34. 09.10.2020 Füzuli Gorazıllı
    35. 09.10.2020 Xocavənd Hadrut q.
    36. 09.10.2020 Xocavənd Sor
    37. 14.10.2020 Füzuli Qaradağlı
    38. 14.10.2020 Füzuli Xatınbulaq
    39. 14.10.2020 Füzuli Qarakollu
    40. 14.10.2020 Xocavənd Bulutan
    41. 14.10.2020 Xocavənd Məlikcanlı
    42. 14.10.2020 Xocavənd Qırmızıqaya
    43. 14.10.2020 Xocavənd Dağdöşü
    44. 14.10.2020 Xocavənd Tağaser
    45. 15.10.2020 Füzuli Arış
    46. 15.10.2020 Cəbrayıl Doşulu
    47. 15.10.2020 Xocavənd Edişə
    48. 15.10.2020 Xocavənd Düdükçü
    49. 15.10.2020 Xocavənd Edilli
    50. 15.10.2020 Xocavənd Çiraquz
    51. 16.10.2020 Xocavənd Xırmancıq
    52. 16.10.2020 Xocavənd Ağbulaq
    53. 16.10.2020 Xocavənd Axullu
    54. 17.10.2020 Füzuli Füzuli ş.
    55. 17.10.2020 Füzuli Qoçəhmədli
    56. 17.10.2020 Füzuli Cuvarlı
    57. 17.10.2020 Füzuli Pirəhmədli
    58. 17.10.2020 Füzuli Musabəyli
    59. 17.10.2020 Füzuli Çimən
    60. 17.10.2020 Füzuli İşıqlı
    61. 17.10.2020 Füzuli Dədəli
    62. 18.10.2020 Cəbrayıl Hacılı
    63. 18.10.2020 Cəbrayıl Hacı İsaqlı
    64. 18.10.2020 Cəbrayıl Xudafərin q.
    65. 19.10.2020 Cəbrayıl Soltanlı
    66. 19.10.2020 Cəbrayıl Əmirvarlı
    67. 19.10.2020 Cəbrayıl Maşanlı
    68. 19.10.2020 Cəbrayıl Hasanlı
    69. 19.10.2020 Cəbrayıl Alıkeyxalı
    70. 19.10.2020 Cəbrayıl Qumlaq
    71. 19.10.2020 Cəbrayıl Göyərçin Veysəlli
    72. 19.10.2020 Cəbrayıl Niyazqulular
    73. 19.10.2020 Cəbrayıl Keçəl Məmmədli
    74. 19.10.2020 Cəbrayıl Şahvəlli
    75. 19.10.2020 Cəbrayıl İsaqlı
    76. 20.10.2020 Füzuli Dördçinar
    77. 20.10.2020 Füzuli Kürdlər
    78. 20.10.2020 Füzuli Yuxarı Əbdurrəhmanlı
    79. 20.10.2020 Füzuli Qarğabazar
    80. 20.10.2020 Füzuli Aşağı Veysəlli
    81. 20.10.2020 Füzuli Yuxarı Aybasanlı
    82. 20.10.2020 Cəbrayıl Safarşa
    83. 20.10.2020 Cəbrayıl Həsənqaydı
    84. 20.10.2020 Cəbrayıl Fuğanlı
    85. 20.10.2020 Cəbrayıl İmambağı
    86. 20.10.2020 Cəbrayıl Daş Veysəlli
    87. 20.10.2020 Cəbrayıl Ağtəpə
    88. 20.10.2020 Cəbrayıl Yarəhmədli
    89. 20.10.2020 Xocavənd Ağcakənd
    90. 20.10.2020 Xocavənd Mülküdərə
    91. 20.10.2020 Xocavənd Daşbaşı
    92. 20.10.2020 Xocavənd Günəşli
    93. 20.10.2020 Xocavənd Çinarlı
    94. 20.10.2020 Zəngilan Zəngilan ş.
    95. 20.10.2020 Zəngilan Havalı
    96. 20.10.2020 Zəngilan Məmmədbəyli
    97. 20.10.2020 Zəngilan Həkəri q.
    98. 20.10.2020 Zəngilan Şərifan
    99. 20.10.2020 Zəngilan Muğanlı
    100. 21.10.2020 Füzuli Gecəgözlü
    101. 21.10.2020 Füzuli Aşağı Seyidəhmədli
    102. 21.10.2020 Füzuli Zərgər
    103. 21.10.2020 Cəbrayıl Balyand
    104. 21.10.2020 Cəbrayıl Papı
    105. 21.10.2020 Cəbrayıl Tulus
    106. 21.10.2020 Cəbrayıl Tinli
    107. 21.10.2020 Zəngilan Mincivan q.
    108. 21.10.2020 Zəngilan Babaylı
    109. 21.10.2020 Zəngilan Üçüncü Ağalı
    110. 21.10.2020 Zəngilan Sarıl
    111. 21.10.2020 Zəngilan Xumarlı
    112. 21.10.2020 Zəngilan Hacallı
    113. 21.10.2020 Zəngilan Xurama
    114. 21.10.2020 Zəngilan Cahangirbəyli
    115. 21.10.2020 Zəngilan Turabad
    116. 21.10.2020 Zəngilan İçəri Müşlan
    117. 21.10.2020 Zəngilan Qıraq Müşlan
    118. 21.10.2020 Zəngilan Məlikli
    119. 21.10.2020 Zəngilan Üdgün
    120. 21.10.2020 Zəngilan Baharlı
    121. 22.10.2020 Füzuli Mollavəli
    122. 22.10.2020 Füzuli Yuxarı Rəfədinli
    123. 22.10.2020 Füzuli Aşağı Rəfədinli
    124. 22.10.2020 Cəbrayıl Sirik
    125. 22.10.2020 Cəbrayıl Şıxlar
    126. 22.10.2020 Cəbrayıl Məstalıbəyli
    127. 22.10.2020 Cəbrayıl Dərzili
    128. 22.10.2020 Zəngilan Kolluqışlaq
    129. 22.10.2020 Zəngilan Malatkeşin
    130. 22.10.2020 Zəngilan Zəngilan (kənd)
    131. 22.10.2020 Zəngilan Genlik
    132. 22.10.2020 Zəngilan Vəliqulubəyli
    133. 22.10.2020 Zəngilan Qaradərə
    134. 22.10.2020 Zəngilan Çöpədərə
    135. 22.10.2020 Zəngilan Tatar
    136. 22.10.2020 Zəngilan Tiri
    137. 22.10.2020 Zəngilan Əmirxanlı
    138. 22.10.2020 Zəngilan Qarqulu
    139. 22.10.2020 Zəngilan Bartaz (kənd)
    140. 22.10.2020 Zəngilan Dəlləkli
    141. 22.10.2020 Zəngilan Ağbənd q.
    142. 23.10.2020 Xocavənd Dolanlar
    143. 23.10.2020 Xocavənd Bünyadlı
    144. 23.10.2020 Cəbrayıl Dağ Tumas
    145. 23.10.2020 Cəbrayıl Nüsüs
    146. 23.10.2020 Cəbrayıl Xələfli q.
    147. 23.10.2020 Cəbrayıl Minbaşılı
    148. 23.10.2020 Zəngilan Vənədli
    149. 23.10.2020 Zəngilan Mirzəhəsənli
    150. 23.10.2020 Qubadlı Zilanlı
    151. 23.10.2020 Qubadlı Kürd Mahruzlu
    152. 23.10.2020 Qubadlı Muğanlı
    153. 23.10.2020 Qubadlı Alaqurşaq
    154. 25.10.2020 Zəngilan Birinci Alıbəyli
    155. 25.10.2020 Zəngilan İkinci Alıbəyli
    156. 25.10.2020 Zəngilan Rəbənd
    157. 25.10.2020 Zəngilan Yenikənd
    158. 25.10.2020 Cəbrayıl Qovşudlu
    159. 25.10.2020 Cəbrayıl Sofulu
    160. 25.10.2020 Cəbrayıl Dağ Maşanlı
    161. 25.10.2020 Cəbrayıl Kürdlər
    162. 25.10.2020 Cəbrayıl Hovuslu
    163. 25.10.2020 Qubadlı Padar
    164. 25.10.2020 Qubadlı Əfəndilər
    165. 25.10.2020 Qubadlı Yusifbəyli
    166. 25.10.2020 Qubadlı Çaytumas
    167. 25.10.2020 Qubadlı Xanlıq
    168. 25.10.2020 Qubadlı Sarıyataq
    169. 25.10.2020 Qubadlı Mollabürhan
    170. 25.10.2020 Qubadlı Qubadlı ş.
    171. 26.10.2020 Cəbrayıl Çələbilər
    172. 28.10.2020 Zəngilan Birinci Ağalı
    173. 28.10.2020 Zəngilan İkinci Ağalı
    174. 28.10.2020 Zəngilan Zərnəli
    175. 28.10.2020 Füzuli Mandılı
    176. 28.10.2020 Cəbrayıl Qazanzəmi
    177. 28.10.2020 Cəbrayıl Xanağabulaq
    178. 28.10.2020 Cəbrayıl Çullu
    179. 28.10.2020 Cəbrayıl Quşçular
    180. 28.10.2020 Cəbrayıl Qaraağac
    181. 28.10.2020 Qubadlı Qiyaslı
    182. 28.10.2020 Qubadlı Əbilcə
    183. 28.10.2020 Qubadlı Qilican
    184. 30.10.2020 Cəbrayıl Xudaverdili
    185. 30.10.2020 Cəbrayıl Qurbantəpə
    186. 30.10.2020 Cəbrayıl Şahvələdli
    187. 30.10.2020 Cəbrayıl Xubyarlı
    188. 30.10.2020 Zəngilan Aladin
    189. 30.10.2020 Zəngilan Vejnəli
    190. 30.10.2020 Qubadlı Kavdadıq
    191. 30.10.2020 Qubadlı Məmər
    192. 30.10.2020 Qubadlı Mollalı
    193. 02.11.2020 Cəbrayıl Çapand
    194. 02.11.2020 Cəbrayıl Qoşabulaq
    195. 02.11.2020 Zəngilan Dərə Gilətağ
    196. 02.11.2020 Zəngilan Böyük Gilətağ
    197. 02.11.2020 Qubadlı İşıqlı
    198. 02.11.2020 Qubadlı Muradxanlı
    199. 02.11.2020 Qubadlı Milanlı
    200. 04.11.2020 Cəbrayıl Mirək
    201. 04.11.2020 Cəbrayıl Kavdar
    202. 04.11.2020 Zəngilan Məşədiismayıllı
    203. 04.11.2020 Zəngilan Şəfibəyli
    204. 04.11.2020 Qubadlı Başarat
    205. 04.11.2020 Qubadlı Qarakişilər
    206. 04.11.2020 Qubadlı Qaracallı
    207. 07.11.2020 Füzuli Yuxarı Veysəlli
    208. 07.11.2020 Füzuli Yuxarı Seyidəhmədli
    209. 07.11.2020 Füzuli Qorqan
    210. 07.11.2020 Füzuli Üçüncü Mahmudlu
    211. 07.11.2020 Füzuli Qacar
    212. 07.11.2020 Füzuli Divanalılar
    213. 07.11.2020 Cəbrayıl Yuxarı Məzrə
    214. 07.11.2020 Cəbrayıl Yanarxac
    215. 07.11.2020 Qubadlı Qəzyan
    216. 07.11.2020 Qubadlı Balasoltanlı
    217. 07.11.2020 Qubadlı Mərdanlı
    218. 07.11.2020 Zəngilan Beşdəli
    219. 07.11.2020 Xocalı Qarabulaq
    220. 07.11.2020 Xocalı Baharlı
    221. 07.11.2020 Xocavənd Ataqut
    222. 07.11.2020 Xocavənd Hünərli
    223. 08.11.2020 Şuşa Şuşa ş.
    224. 09.11.2020 Füzuli Qobu Dilağarda
    225. 09.11.2020 Füzuli Yal Pirəhmədli
    226. 09.11.2020 Füzuli Yuxarı Yağlıvənd
    227. 09.11.2020 Füzuli Dilağarda
    228. 09.11.2020 Füzuli Seyidmahmudlu
    229. 09.11.2020 Füzuli Ələsgərli
    230. 09.11.2020 Füzuli Aşağı Güzlək
    231. 09.11.2020 Füzuli Govşatlı
    232. 09.11.2020 Füzuli Mirzəcamallı
    233. 09.11.2020 Füzuli Şəkərcik
    234. 09.11.2020 Füzuli Merdinli
    235. 09.11.2020 Füzuli Şıxlı
    236. 09.11.2020 Füzuli Qaraməmmədli
    237. 09.11.2020 Füzuli Dövlətyarlı
    238. 09.11.2020 Füzuli Hüseynbəyli
    239. 09.11.2020 Füzuli Saracıq
    240. 09.11.2020 Xocalı Dəmirçilər
    241. 09.11.2020 Xocalı Çanaqçı
    242. 09.11.2020 Xocalı Mədətkənd
    243. 09.11.2020 Xocalı Sığnaq
    244. 09.11.2020 Şuşa Daşaltı
    245. 09.11.2020 Xocavənd Susanlıq
    246. 09.11.2020 Xocavənd Binə
    247. 09.11.2020 Xocavənd Tuğ
    248. 09.11.2020 Xocavənd Ağdam
    249. 09.11.2020 Xocavənd Azıx
    250. 09.11.2020 Xocavənd Böyük Tağlar
    251. 09.11.2020 Xocavənd Salakətin
    252. 09.11.2020 Xocavənd Zoğalbulaq
    253. 09.11.2020 Xocavənd Arakül
    254. 09.11.2020 Xocavənd Tağaverd
    255. 09.11.2020 Xocavənd Zərdanaşen
    256. 09.11.2020 Xocavənd Şexer
    257. 09.11.2020 Cəbrayıl Hüseynalılar
    258. 09.11.2020 Cəbrayıl Söyüdlü
    259. 09.11.2020 Cəbrayıl Aşağı Sirik
    260. 09.11.2020 Cəbrayıl Qalacıq
    261. 09.11.2020 Cəbrayıl Molla Həsənli
    262. 09.11.2020 Cəbrayıl Əsgərxanlı
    263. 09.11.2020 Cəbrayıl Yuxarı Nüsüs
    264. 09.11.2020 Cəbrayıl Aşıq Məlikli
    265. 09.11.2020 Cəbrayıl Niftalılar
    266. 09.11.2020 Cəbrayıl Qərər
    267. 09.11.2020 Qubadlı Yuxarı Mollu
    268. 09.11.2020 Qubadlı Aşağı Mollu
    269. 09.11.2020 Qubadlı Xocik
    270. 09.11.2020 Qubadlı Qaraimanlı
    271. 09.11.2020 Qubadlı Xəndək
    272. 09.11.2020 Qubadlı Həmzəli
    273. 09.11.2020 Qubadlı Mahruzlu
    274. 09.11.2020 Qubadlı Hal
    275. 09.11.2020 Qubadlı Ballıqaya
    276. 09.11.2020 Qubadlı Ulaşlı
    277. 09.11.2020 Qubadlı Tinli
    278. 09.11.2020 Qubadlı Xocahan
    279. 09.11.2020 Qubadlı Boyunəkər
    280. 09.11.2020 Qubadlı Qaraqoyunlu
    281. 09.11.2020 Qubadlı Çərəli
    282. 09.11.2020 Zəngilan Keçikli
    283. 09.11.2020 Zəngilan Ördəkli
    284. 09.11.2020 Zəngilan Sobu
    285. 09.11.2020 Zəngilan Qaragöz
    286. 09.11.2020 Zəngilan İsgəndərbəyli
    287. 09.11.2020 Zəngilan Bartaz q.
    288. 09.11.2020 Zəngilan Bartaz (2300 m)
    289. 09.11.2020 Zəngilan Sığırt (1370 m)
    290. 09.11.2020 Zəngilan Şükürataz (2000 m)
    291. 09.11.2020 Laçın Güləbird
    292. 09.11.2020 Laçın Səfiyan
    293. 09.11.2020 Laçın Türklər
    294. 20.11.2020 Ağdam Ağdam
    295. 25.11.2020 Kəlbəcər Kəlbəcər
    296. 01.12.2020 Laçın Laçın
    Azərbaycan vətən müharibəsi Anım günü şəhid
