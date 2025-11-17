Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    В Азербайджане отмечают День национального возрождения

    Внутренняя политика
    • 17 ноября, 2025
    • 00:00
    В Азербайджане отмечают День национального возрождения

    В Азербайджане сегодня, 17 ноября, отмечается День национального возрождения.

    Как напоминает Report, история этого праздника связана с национально-освободительным движением, начатым в стране в ноябре-декабре 1988 года.

    В тот период в связи с антиазербайджанской политикой советского руководства вокруг карабахского вопроса в Азербайджане началось антисоветское народное движение. 17 ноября 1988 года на Площади Азадлыг (тогда - Площади Ленина) азербайджанский народ начал проводить митинги. Собравшиеся на площади миллионы людей протестовали против антиазербайджанской политики Москвы. В начале декабря внутренние войска СССР разогнали митинги, однако Москва уже не могла противостоять национально-освободительному движению азербайджанского народа.

    17 ноября 1990 года состоялась первая сессия Верховного Совета Нахчыванской Автономной Республики в новом составе. Из названия Автономной Республики были исключены слова "советская" и "социалистическая". Исключение этих слов из названия Нахчывана в то время, когда империя еще не стала историей, было очень большим историческим шагом на пути к обретению Азербайджаном независимости.

    Этим общенациональный лидер Гейдар Алиев сделал первый большой шаг к возрождению нашей национальной государственности. На исторической сессии под председательством великого лидера Гейдара Алиева также обсуждался вопрос о государственных символах Автономной Республики. После обсуждения народными депутатами было выдвинуто предложение о принятии трехцветного флага в качестве государственного символа.

    Сессия, принявшая решение о восстановлении трехцветного флага Азербайджанской Демократической Республики, подала ходатайство в Верховный Совет Азербайджана о принятии его в качестве государственного флага. Так было положено начало исторического пути от национального возрождения к национальному прогрессу.

    День национального возрождения в Азербайджане был учрежден 17 ноября 1992 года.

    День национального возрождения Гейдар Алиев
    Azərbaycanda Milli Dirçəliş Günü qeyd edilir
    Azerbaijan celebrates National Revival Day

    Последние новости

    00:07

    Дидье Дешам: Сборная Азербайджана действовала на поле агрессивно

    Футбол
    00:00

    В Азербайджане отмечают День национального возрождения

    Внутренняя политика
    23:43

    Пожар на азербайджано-армянской границе потушен

    Происшествия
    23:39

    СМИ: Бойцов нацгвардии США отзывают из Портленда и Чикаго

    Другие страны
    23:16

    МИД Ирана: Тегеран не будет возобновлять переговоры по ядерной программе

    В регионе
    22:52
    Фото
    Видео

    ЧМ-2026: Сборная Азербайджана проиграла Франции в последнем матче отбора - ОБНОВЛЕНО-7

    Футбол
    22:49

    Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль Гран-при в Хорватии

    Индивидуальные
    22:44

    В Чехии подтвердили пятый крупный очаг птичьего гриппа

    Другие страны
    22:30

    Минфин США ожидает рост реальных доходов в первой половине 2026 года

    Другие страны
    Лента новостей