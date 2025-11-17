В Азербайджане отмечают День национального возрождения

В Азербайджане сегодня, 17 ноября, отмечается День национального возрождения.

Как напоминает Report, история этого праздника связана с национально-освободительным движением, начатым в стране в ноябре-декабре 1988 года.

В тот период в связи с антиазербайджанской политикой советского руководства вокруг карабахского вопроса в Азербайджане началось антисоветское народное движение. 17 ноября 1988 года на Площади Азадлыг (тогда - Площади Ленина) азербайджанский народ начал проводить митинги. Собравшиеся на площади миллионы людей протестовали против антиазербайджанской политики Москвы. В начале декабря внутренние войска СССР разогнали митинги, однако Москва уже не могла противостоять национально-освободительному движению азербайджанского народа.

17 ноября 1990 года состоялась первая сессия Верховного Совета Нахчыванской Автономной Республики в новом составе. Из названия Автономной Республики были исключены слова "советская" и "социалистическая". Исключение этих слов из названия Нахчывана в то время, когда империя еще не стала историей, было очень большим историческим шагом на пути к обретению Азербайджаном независимости.

Этим общенациональный лидер Гейдар Алиев сделал первый большой шаг к возрождению нашей национальной государственности. На исторической сессии под председательством великого лидера Гейдара Алиева также обсуждался вопрос о государственных символах Автономной Республики. После обсуждения народными депутатами было выдвинуто предложение о принятии трехцветного флага в качестве государственного символа.

Сессия, принявшая решение о восстановлении трехцветного флага Азербайджанской Демократической Республики, подала ходатайство в Верховный Совет Азербайджана о принятии его в качестве государственного флага. Так было положено начало исторического пути от национального возрождения к национальному прогрессу.

День национального возрождения в Азербайджане был учрежден 17 ноября 1992 года.