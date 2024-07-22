В Азербайджане отмечается День национальной прессы

Сегодня - День национальной прессы Азербайджана.

Сегодня - День национальной прессы Азербайджана.

Report напоминает, что 149 лет назад, 22 июля 1875 года, вышел в свет первый номер газеты "Экинчи", учрежденной одним из выдающихся представителей движения просвещения своего времени Гасан беком Зардаби, и тем самым были заложены основы национальной печати в Азербайджане.

"Экинчи" заложил фундамент истинной демократической и народной прессы на азербайджанском языке, газета, всего 56 номеров которой увидели свет, стала зеркалом общества, знаменосцем азербайджанской журналистики.

Издаваемые в последующие годы известными представителями интеллигенции такие газеты и журналы, как "Зия", "Кяшкюль", "Шерги-рус", "Иршад", "Молла Насреддин" продолжили традиции "Экинчи". Основной их целью была борьба с невежеством, несправедливостью и просветительская деятельность.

Азербайджанская печать на своем богатом и славном пути прошла несколько этапов. В период Азербайджанской Демократической Республики были заложены основы свободной печати, нового подхода к происходящим событиям. Следующий этап охватывает период после оккупации АДР большевиками. С периодом коммунистической диктатуры связаны 70 лет 148-летней истории печати. В тот период азербайджанская пресса затрагивала существующие проблемы, прибегая к скрытому подтексту, потому что она была инструментом идеологии в СССР. В то время иначе думать и писать запрещалось.

Начиная со второй половины 90-х годов прошлого столетия азербайджанская печать вступает в новый этап развития. Это совпало с периодом становления азербайджанской государственности, демократического государственного устройства. Основы данного этапа развития заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев, который всегда высоко ценил влияние СМИ на общество, проводил последовательные мероприятия, направленные на развитие свободы печати и слова, укрепление материально-технической базы средств массовой информации. В период независимости Гейдар Алиев также подписал первый указ об азербайджанской печати.

В целом, общенациональный лидер подписал более 10-ти распоряжений и указов, связанных с решением проблем печати. В 1999 году принят отвечающий международным требованиям закон "О средствах массовой информации". Распоряжением Гейдара Алиева от 6 августа 1998 года в Азербайджане упразднена цензура.

В стране уделяется большое внимание развитию СМИ, свободе печати и слова. Президент Ильхам Алиев подписал важные распоряжения для развития свободной прессы, укрепления материально-технической базы СМИ, улучшения социально-экономического состояния журналистов.

В 44-дневной Отечественной войне 2020 года Азербайджан одержал победу как на поле боя, так и в информационном пространстве. Определенные круги, регулярно проводившие кампании по очернению нашей страны, продолжали дезинформировать мировое сообщество и в этот период. Но, несмотря на это, и в информационной войне преимущество было на стороне Азербайджана, освободившего свои исторические земли от оккупации, борющегося за правду и справедливость.

Два представителя азербайджанской прессы стали жертвами армянского террора. Машина с журналистами, осуществлявших съемку освобожденных территорий после окончания Отечественной войны, 4 июня 2021 года подорвалась на противотанковой мине в районе села Сусузлуг Кельбаджарского района. В результате погибли корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, оператор AZTV Сирадж Абышов и заместитель представителя главы Исполнительной власти Кельбаджарского района по сельскому административному округу Сусузлуг Алиев Ариф Агалар оглу, еще четверо получили ранения.

14 июня президент Ильхам Алиев наградил Абышова Сираджа Абыш оглу, Алиева Арифа Агалар оглу и Ибрагимова Магеррама Али оглу орденами "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени посмертно.

22 июля 2021 года - в День национальной прессы президент Ильхам Алиев подарил квартиры семьям журналистов-шехидов М.Ибрагимова и С.Абышова.

Мероприятия по широкому празднованию в стране Дня национальной прессы, оказание единовременной помощи средствам массовой информации, усиление социальной защиты работников медиа, а также распоряжения о награждении журналистов почетными званиями за заслуги в развитии национальной прессы также являются составной частью заботы о СМИ и их сотрудниках.