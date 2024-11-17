В Азербайджане отмечается День национального возрождения

https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/v-azerbajdzhane-otmecaetsya-den-nacionalnogo-vozrozhdeniya/

Сегодня в Азербайджане отмечается День национального возрождения.

Как напоминает Report, история этого праздника связана с национально-освободительным движением, начатым в Баку в ноябре-декабре 1988 года.

В тот период в связи с антиазербайджанской политикой советского руководства вокруг карабахского вопроса в Азербайджане началось антисоветское народное движение. 17 ноября 1988 года на основной площади Баку - Площади Азадлыг (тогда - Площади Ленина) азербайджанский народ начал проводить продолжительные митинги. Собравшиеся на площади миллионы людей протестовали против антиазербайджанской политики Москвы. В начале декабря внутренние войска СССР разогнали митинги, однако Москва не смогла противостоять национально-освободительному движению азербайджанского народа.

В сентябре 1989 года Верховный Совет принял Конституционный Акт о суверенитете Азербайджана, что еще больше разозлило Москву и 19-20 января 1990 года в Баку были введены войска. Против участников митинга были применены тяжелая техника и огнестрельное оружие, были убиты сотни участников акции и мирных граждан. Однако это событие не сломило дух азербайджанского народа, а наоборот ускорило национально-освободительное движение.

18 октября 1991 года была объявлена государственная независимость Азербайджана. За короткий срок войска СССР, создающие реальную угрозу независимости Азербайджанской Республики, были выведены из страны.

17 ноября 1990 года состоялась первая сессия Верховного Совета Нахчыванской Автономной Республики в новом составе. Из названия Автономной Республики были исключены слова "советская" и "социалистическая". Исключение слов "советский" и "социалистический" из названия Нахчывана в то время, когда империя еще не стала историей, было очень большим историческим шагом на пути к обретению нашей независимости. Этим общенациональный лидер Гейдар Алиев сделал первый большой шаг к возрождению нашей национальной государственности. На исторической сессии под председательством великого лидера Гейдара Алиева также обсуждался вопрос о государственных символах Автономной Республики. После обсуждения народными депутатами было выдвинуто предложение о принятии трехцветного флага в качестве государственного символа. Сессия, принявшая решение о восстановлении трехцветного флага Азербайджанской Демократической Республики, подала ходатайство в Верховный Совет Азербайджана о принятии его в качестве государственного флага. Так было положено начало исторического пути от национального возрождения к национальному прогрессу.

День национального возрождения в Азербайджане был объявлен 17 ноября 1992 года.

Вот уже четыре года День национального возрождения отмечается в условиях восстановления территориальной целостности Азербайджана. В результате контрнаступательных операций азербайджанской армии, начавшихся 27 сентября 2020 года, были освобождены наши земли, долгие годы находившиеся под оккупацией врага.

19 сентября 2023 в Карабахском регионе начались антитеррористические мероприятия локального характера, направленные на обеспечение выполнения положений трехстороннего заявления, предотвращение масштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружение и вывод подразделений вооруженных сил Армении с азербайджанских территорий, обезвреживание их военной инфраструктуры, обеспечение безопасности возвращающихся на освобожденные от оккупации территории мирных жителей, военнослужащих и гражданских лиц, занятых на строительных работах, и восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики.

В рамках мероприятий, продолжавшихся чуть более 23 часов, в результате применения высокоточного оружия были уничтожены позиции вооруженных сил Армении, долговременные огневые точки, а также боевая техника и военные объекты. Противник капитулировал, подняв белый флаг. Тем самым конституционный строй был восстановлен на всей территории Азербайджана.

В настоящее время все освобожденные территории возрождаются, в Карабах и Восточный Зангезур возвращается жизнь.