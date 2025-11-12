В Азербайджане отмечается День Конституции

Сегодня в Азербайджане отмечается государственный праздник - День Конституции.

Report напоминает, что 30 лет назад - 12 ноября 1995 года путем всенародного референдума была принята нынешняя Конституция Азербайджана - основной закон независимого суверенного государства.

Эта Конституция стала первой после восстановления независимости азербайджанского государства.

19 мая 1921 года на I Всеазербайджанском съезде Советов была принята первая Конституция Азербайджана. Первая редакция Конституции Азербайджанской ССР, адаптированная к Конституции СССР 1921 года, была принята 14 марта 1925 года на IV Всеазербайджанском съезде Советов. Последняя Конституция Азербайджанской ССР, принятая 21 апреля 1978 года, также была адаптирована к Конституции СССР, но с учетом определенной специфики.

После восстановления Азербайджаном независимости началась серьезная работа над новым проектом Конституции. В 1994 году под председательством общенационального лидера Гейдара Алиева приступила к деятельности Конституционная комиссия, в 1995 году проект был передан на всенародное обсуждение и 12 ноября 1995 года путем всенародного голосования была принята первая Конституция Азербайджанской Республики.

Новая Конституция Азербайджана состоит из 5 разделов, 12 глав и 158 статей.

Первые дополнения и изменения в Конституцию были внесены 24 августа 2002 года. Дополнения и изменения также внесены в основной закон страны после референдумов 18 марта 2009 года и 26 сентября 2016 года.

12 ноября было объявлено Днем Конституции распоряжением президента Гейдара Алиева от 6 февраля 1996 года.