В Азербайджане отмечается День Конституции

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ 12 ноября в Азербайджане отмечается государственный праздник - День Конституции Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, в этот день в 1995 году путем всеобщего народного референдума была принята Конституция Азербайджана - основной закон независимого суверенного государства.

Принятая в 1995 году Конституция стала четвертой Конституций Азербайджанского государства, отразив ее новую историческую модификацию.

Первая Конституция Азербайджана была принята 19 мая 1921 года на Всеазербайджанском съезде Советов.

Конституция 1995 года заложила основы государственного строя Азербайджанской Республики. Первые дополнения и изменения в Конституцию были внесены 24 августа 2002 года, последние же дополнения и изменения были внесены после референдума 18 марта 2009 года.