Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане отмечается День Государственного флага. Указ "Об учреждении Дня Государственного флага" был подписан Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 17 ноября 2009 года.

Трехцетный флаг Азербайджана был учрежден 9 ноября 1918 года в качестве Государственного флага на заседании правительства Азербайджанской Демократической Республики (АДР), просуществовавшей до мая 1920 года. После обретения Азербайджаном в 1991 году независимости 5 февраля Верховный Совет Азербайджана объявил триколор с восьмиконечной звездой и полумесяцем Государственным флагом Азербайджанской Республики.

В ноябре 2009 года в статью 105 Трудового кодекса была внесена поправка, связанная с объявлением Дня государственного флага 9 ноября нерабочим днем.

В законе "О Государственном флаге Азербайджанской Республики" приводится подробное его описание. Государственный флаг Азербайджанской Республики представляет собой прямоугольный фрагмент из материи, состоящий из трех цветных горизонтальных полос одинаковой длины и ширины: верхняя полоса голубого, средняя – красного, нижняя – зеленого цвета. На обеих сторонах флага в середине красной полосы размещены полумесяц и восьмиконечная звезда белого цвета.

Соотношение ширины и длины флага составляет 1:2. Изображения полумесяца и восьмиконечной звезды находятся внутри прямоугольника, соотношения сторон которого составляют 3:4; диагональ прямоугольника равна ½ ширины флага. Изображение полумесяца представляет собой части двух неконцентрических окружностей (с одинаковым центром); диаметр большой окружности равен ширине внешнего прямоугольника, диаметр малой окружности – ¼ ширины флага. Центр малой окружности размещается в левой стороне от геометрического центра флага, на расстоянии, равном 1/60 ширины флага. Изображение восьмиконечной звезды размещается в правой стороне от полумесяца, диаметр внешней окружности звезды равен 1/6 ширины флага, диаметр внутренней окружности – 1/12 части его ширины.

1 сентября 2010 года в Баку при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялась церемония открытия Площади Государственного флага.

Распоряжение "О создании площади Флага в столице Азербайджанской Республики в г. Баку" было подписано 17 ноября 2007 года. Установленные на площади герб Азербайджанской Республики, карта страны и текст государственного гимна изготовлены из позолоченной бронзы.

По инициативе Президента Ильхама Алиева на площади также создан Музей Государственного флага.