Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане открылись избирательные участки на муниципальных выборах.
Как сообщает Report, по итогам муниципальных выборов, проходящих в 118 округах по 1607 муниципалитетам, должны быть избраны 15035 членов местных органов самоуправления.
Регистрацию на членство в муниципалитетах прошли 37 077 кандидатов. В выборах принимают участие 8 политических партий, а члены 30 политических партий подключились к выборам в индивидуальном порядке.
Для наблюдения за выборами регистрацию прошли 55 551 местных наблюдателей. Аккредитацию для наблюдения за выборами прошли также шесть представителей Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Кроме того, для наблюдения за процессом голосования в 1000 избирательных пунктах установлены веб-камеры.
News DepartmentАвтор новости
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