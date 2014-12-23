Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане открылись избирательные участки на муниципальных выборах.

Как сообщает Report, по итогам муниципальных выборов, проходящих в 118 округах по 1607 муниципалитетам, должны быть избраны 15035 членов местных органов самоуправления.

Регистрацию на членство в муниципалитетах прошли 37 077 кандидатов. В выборах принимают участие 8 политических партий, а члены 30 политических партий подключились к выборам в индивидуальном порядке.

Для наблюдения за выборами регистрацию прошли 55 551 местных наблюдателей. Аккредитацию для наблюдения за выборами прошли также шесть представителей Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Кроме того, для наблюдения за процессом голосования в 1000 избирательных пунктах установлены веб-камеры.