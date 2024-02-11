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В Азербайджане объявлены итоги голосования на внеочередных выборах президента

В Азербайджане объявлены итоги голосования на внеочередных выборах президента Объявлены итоговые результаты голосования на внеочередных президентских выборах, состоявшихся в Азербайджане 7 февраля.
Внутренняя политика
11 февраля 2024 г. 17:52
В Азербайджане объявлены итоги голосования на внеочередных выборах президента

Объявлены итоговые результаты голосования на внеочередных президентских выборах, состоявшихся в Азербайджане 7 февраля.

Как сообщает Report, информация отражена в протоколе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам выборов президента.

Согласно документу, Ильхам Гейдар оглу Алиев победил на выборах, набрав 92,12% (4 567 458 голосов).

Процент голосов остальных кандидатов выглядит следующим образом:

самовыдвиженец Захид Орудж - 2,17% (107 632 голоса);

Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание" - 1,99% (98 421 голос);

Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" - 1,72% (85 411 голосов);

Рази Нуруллаев от Партии национального фронта - 0,80% (39 643 голоса);

Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан" - 0,66% (32 885 голосов);

самовыдвиженец Фуад Алиев - 0,53% (26 517 голосов).

Отметим, что явка избирателей на досрочных президентских выборах составила 76,43%.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev wins election with 92.12 percent of votes
Версия на азербайджанском языке Növbədənkənar prezident seçkilərində namizədlərin topladığı yekun səslər məlum olub

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