В Азербайджане объявлены итоги голосования на внеочередных выборах президента

Объявлены итоговые результаты голосования на внеочередных президентских выборах, состоявшихся в Азербайджане 7 февраля.
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Согласно документу, Ильхам Гейдар оглу Алиев победил на выборах, набрав 92,12% (4 567 458 голосов).
Процент голосов остальных кандидатов выглядит следующим образом:
самовыдвиженец Захид Орудж - 2,17% (107 632 голоса);
Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание" - 1,99% (98 421 голос);
Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" - 1,72% (85 411 голосов);
Рази Нуруллаев от Партии национального фронта - 0,80% (39 643 голоса);
Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан" - 0,66% (32 885 голосов);
самовыдвиженец Фуад Алиев - 0,53% (26 517 голосов).
Отметим, что явка избирателей на досрочных президентских выборах составила 76,43%.