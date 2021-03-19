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В Азербайджане общественный транспорт не будет работать по выходным до лета

В Азербайджане общественный транспорт не будет работать по выходным до лета На территории Азербайджанской Республики прекращается движение общественного транспорта
Внутренняя политика
19 марта 2021 г. 16:04
В Азербайджане общественный транспорт не будет работать по выходным до лета

Принято решение о деятельности общественного транспорта в Азербайджане в апреле и мае месяцах.

Как сообщает Report, согласно решению, в апреле и мае движение общественного транспорта будет регулироваться следующим образом:

На территории Азербайджанской Республики прекращается движение общественного транспорта

С 00:00 3 апреля по 06:00 5 апреля 2021 года;
С 00:00 10 апреля до 06:00 12 апреля;
С 00:00 17 апреля до 06:00 19 апреля;
С 00:00 24 апреля до 06:00 26 апреля;
С 00:00 1 мая до 06:00 3 мая;
С 00:00 8 мая до 06:00 10 мая;
С 00:00 15 мая до 06:00 17 мая;
С 00:00 22 мая до 06:00 24 мая;
С 00:00 29 мая до 06:00 31 мая.

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