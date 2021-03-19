В Азербайджане общественный транспорт не будет работать по выходным до лета

На территории Азербайджанской Республики прекращается движение общественного транспорта

Принято решение о деятельности общественного транспорта в Азербайджане в апреле и мае месяцах.

Как сообщает Report, согласно решению, в апреле и мае движение общественного транспорта будет регулироваться следующим образом:

На территории Азербайджанской Республики прекращается движение общественного транспорта

С 00:00 3 апреля по 06:00 5 апреля 2021 года;

С 00:00 10 апреля до 06:00 12 апреля;

С 00:00 17 апреля до 06:00 19 апреля;

С 00:00 24 апреля до 06:00 26 апреля;

С 00:00 1 мая до 06:00 3 мая;

С 00:00 8 мая до 06:00 10 мая;

С 00:00 15 мая до 06:00 17 мая;

С 00:00 22 мая до 06:00 24 мая;

С 00:00 29 мая до 06:00 31 мая.