В Азербайджане обнародованы названия строительных компаний, на которые поступило больше всего жалоб - СПИСОК

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Большинство жалоб, поступающих в Администрацию Президента от граждан, касаются градостроительства и строительства многоэтажных зданий, снесения домов и проблем с выдачей компенсаций.

Как сообщает Report, об этом дал информацию начальник отдела по работе с документами и обращениями граждан Администрации Президента Сулейман Исмаилов в аналитическом отчете о проделанной работе за 2014 год.

Начальник отдела отметил, что хотя по сравнению с предыдущими годами в 2014 году жалоб стало меньше, однако их количество все равно остается высоким: "Граждане жалуются на то, что строительные компании обманывают лиц, покупающих квартиры, допускают нарушения закона при заключении договоров, в результате чего граждане сталкиваются с фактами мошенничества, не могут получить обратно ни квартиру, ни деньги, а также выражают недовольство недостаточным контролем над деятельностью строительных компаний. Обращения подобного рода поступили от жителей Баку, Сумгаита и Абшеронского района. Больше всего граждане выразили недовольство деятельностью таких компаний как İnşaatçı-GM, Qolden, Azərtikinti ATF, İdeal-İnşaat, Şahbulaq, Abşeron-1, A.E.K, Xəmsə İnşaat, Qaraçay, Bios, Bəyaz, Dərəçiçək, Meqa-siti Holdinq, Elita-R, Gənc, AAF-İnşaat, R+R, Birlik inşaat, Ulduz, FOLKLOR, ABC, Fuad LTD, Kamran, Safari-N, Yeni Yasama, Effekt İnşaat, Ələsgəroğlu, AENT-E, HAYAN-E, Klass Azko, Badu Kubə, Olimpus-AZ, Cənnət, Xəmsə и др.