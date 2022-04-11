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В Азербайджане несколько госструктур проведут проверки в служебных и торговых объектах

В Азербайджане несколько госструктур проведут проверки в служебных и торговых объектах Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение "О мероприятиях по организации работы для выявления возможных рисков чрезвычайных ситуаций, аварий и устранения недостатков во всех видах служебных и торговых объектов, где массово скапливается население".
Внутренняя политика
11 апреля 2022 г. 16:30
В Азербайджане несколько госструктур проведут проверки в служебных и торговых объектах

Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение "О мероприятиях по организации работы для выявления возможных рисков чрезвычайных ситуаций, аварий и устранения недостатков во всех видах служебных и торговых объектов, где массово скапливается население".

Как сообщает Report, целью является обеспечение организации работы по выявлению возможных рисков чрезвычайных ситуаций, аварий, обнаружению и устранению недостатков во всех видах служебных и торговых объектов, где массово скапливается население.

Ряду госструктур (Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство энергетики, ИВ города Баку, Общественное объединение "Азеригаз", ОАО "Азеришыг") поручено провести в служебных и торговых объектах проверки в связи с соблюдением правил пожарной, радиационной и технической безопасности.

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