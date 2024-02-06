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В Азербайджане наступил "день тишины" перед выборами

В Азербайджане наступил "день тишины" перед выборами Завершилась предвыборная агитация кандидатов в президенты Азербайджана.
Внутренняя политика
6 февраля 2024 г. 08:00
В Азербайджане наступил день тишины перед выборами

Завершилась предвыборная агитация кандидатов в президенты Азербайджана.

Как сообщает Report, согласно Избирательному кодексу, предвыборная агитация зарегистрированных кандидатов, их уполномоченных представителей и доверенных лиц, политических партий, от которых зарегистрированы кандидаты, блоков политических партий, их уполномоченных представителей и доверенных лиц должна начаться за 23 дня до дня голосования и завершиться за 24 часа до начала голосования.

Предвыборная агитация кандидатов на внеочередные президентские выборы стартовала 15 января 2024 года и должна завершиться 6 февраля в 8:00.

Этот день неофициально называют "днем тишины".

Отметим, что 7 февраля избирательные участки откроются в 8 часов утра, а голосование продлится до 19:00.

ЦИК зарегистрировал 7 кандидатов - от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.

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Версия на английском языке “Day of Silence” starts in Azerbaijan before elections
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda seçkilərlə əlaqədar “sükut günü”dür

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