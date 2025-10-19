Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    В Азербайджане начинается месячник "Чистый воздух"

    Внутренняя политика
    • 19 октября, 2025
    • 10:30
    В Азербайджане начинается месячник Чистый воздух

    Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана совместно с Министерством экологии и природных ресурсов организует на территории страны месячник "Чистый воздух".

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, мероприятие будет проходить с 20 октября по 20 ноября 2025 года.

    Согласно расчетам, примерно 88% вредных выбросов приходятся на автомобили. По данным ГУДП, эксплуатация неисправных транспортных средств не только загрязняет воздух, но и часто становится причиной возникновения пробок и серьезных дорожных аварий.

    Месячник направлен на предотвращение загрязнения атмосферного воздуха путем ограничения эксплуатации транспортных средств, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах при работе превышает установленные нормативы.

    "Физические и юридические лица, эксплуатирующие автомобили, уровень выбросов которых превышает установленные нормы, несут ответственность в порядке, установленном законодательством",- предупредили в ведомстве.

    ГУДП МВД Азербайджана месячник
    DYP "Təmiz Hava" aylığı elan edib

    Последние новости

    11:19

    Азербайджанские боксеры успешно стартовали на чемпионате Европы в Монтенегро

    Индивидуальные
    11:12

    Эксперт: США предупредили Иран о нападении на ядерные объекты

    В регионе
    11:04

    В ТРСК проходят президентские выборы

    Другие страны
    11:03

    Месси стал лучшим бомбардиром регулярного сезона МЛС

    Футбол
    10:43

    В американском Мэриленде в ДТП пострадали не менее 11 человек

    Другие страны
    10:30

    В Азербайджане начинается месячник "Чистый воздух"

    Внутренняя политика
    10:29

    ВСУ атаковали дронами газоперерабатывающий завод в Оренбурге

    В регионе
    10:18
    Фото

    В Калифорнии отметили День восстановления независимости Азербайджана

    Диаспора
    10:11

    В Гёйгёльском районе автомобиль сбил супружескую пару

    Происшествия
    Лента новостей