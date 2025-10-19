В Азербайджане начинается месячник "Чистый воздух"

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана совместно с Министерством экологии и природных ресурсов организует на территории страны месячник "Чистый воздух".

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, мероприятие будет проходить с 20 октября по 20 ноября 2025 года.

Согласно расчетам, примерно 88% вредных выбросов приходятся на автомобили. По данным ГУДП, эксплуатация неисправных транспортных средств не только загрязняет воздух, но и часто становится причиной возникновения пробок и серьезных дорожных аварий.

Месячник направлен на предотвращение загрязнения атмосферного воздуха путем ограничения эксплуатации транспортных средств, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах при работе превышает установленные нормативы.

"Физические и юридические лица, эксплуатирующие автомобили, уровень выбросов которых превышает установленные нормы, несут ответственность в порядке, установленном законодательством",- предупредили в ведомстве.