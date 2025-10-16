В Азербайджане начался суд над обвиняемыми в госизмене
В Бакинском военном суде состоялось подготовительное заседание по уголовному делу в отношении Илькина Ганбарова, Вюсала Агаева, Турала Алыева и Мамеда Шарифова, обвиняемых в государственной измене путем шпионажа в пользу представителей иностранной спецслужбы.
Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Билала Мамедова были уточнены анкетные данные обвиняемых.
Затем было принято решение о передаче уголовного дела на судебное рассмотрение.
Следующее заседание суда назначено на 31 октября.
Всех четверых задержанных в рамках уголовного дела, заведенного Службой государственной безопасности (СГБ), обвиняют по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса АР.
