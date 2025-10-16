Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    В Азербайджане начался суд над обвиняемыми в госизмене

    Внутренняя политика
    • 16 октября, 2025
    • 19:06
    В Азербайджане начался суд над обвиняемыми в госизмене

    В Бакинском военном суде состоялось подготовительное заседание по уголовному делу в отношении Илькина Ганбарова, Вюсала Агаева, Турала Алыева и Мамеда Шарифова, обвиняемых в государственной измене путем шпионажа в пользу представителей иностранной спецслужбы.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Билала Мамедова были уточнены анкетные данные обвиняемых.

    Затем было принято решение о передаче уголовного дела на судебное рассмотрение.

    Следующее заседание суда назначено на 31 октября.

    Всех четверых задержанных в рамках уголовного дела, заведенного Службой государственной безопасности (СГБ), обвиняют по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса АР.

