В Азербайджане начался суд над обвиняемыми в госизмене

В Бакинском военном суде состоялось подготовительное заседание по уголовному делу в отношении Илькина Ганбарова, Вюсала Агаева, Турала Алыева и Мамеда Шарифова, обвиняемых в государственной измене путем шпионажа в пользу представителей иностранной спецслужбы.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Билала Мамедова были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Затем было принято решение о передаче уголовного дела на судебное рассмотрение.

Следующее заседание суда назначено на 31 октября.

Всех четверых задержанных в рамках уголовного дела, заведенного Службой государственной безопасности (СГБ), обвиняют по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса АР.