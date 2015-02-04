​В Азербайджане муниципалитетам запрещено принимать в наличной форме местные налоговые платежи

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал документ о поправках в закон "О статусе муниципалитетов".

Как сообщает Report, согласно этому документу, местные налоговые и другие платежи будут осуществляться в безналичной форме через банки, национального оператора в почтовых отделениях, а также других операторов, осуществляющих безналичные расчеты. Таким образом, муниципалитетам запрещено принимать в наличной форме местные налоговые платежи.

Закон вступил в силу с 1 января 2015 года.